Detienen en Catamarca a un sujeto tras una persecución y secuestran armas blancas

En la tarde de hoy, a las 15:20, el sistema de emergencias SAE-911 emitió una solicitud urgente que movilizó de inmediato a los recursos de seguridad de la jurisdicción. Conforme a las directivas del despacho, efectivos de la Seccional Tercera se constituyeron con celeridad en la avenida Acosta Villafañez al 500.

El propósito inicial de la comisión policial era verificar una situación sospechosa en la mencionada arteria urbana. Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados constataron la presencia de un individuo que respondía a las características reportadas, quien habría sido sorprendido cuando salía del interior de una vivienda de la zona con aparentes intenciones de cometer un ilícito. La rápida reacción de las fuerzas de seguridad impidió que el sospechoso lograra consolidar su objetivo delictivo dentro del inmueble afectado.

La fuga y el operativo cerrojo

Al percatarse de la presencia policial en las inmediaciones, el sospechoso adoptó una actitud evasiva y hostil, decidiendo emprender la fuga a bordo de una motocicleta Corven Energy 110 cc., de color negro.

Lejos de darse por vencidos, los efectivos iniciaron un seguimiento controlado del rodado que derivó en una breve persecución por las calles aledañas. La pericia y el despliegue táctico del personal de la Seccional Tercera permitieron cerrar las vías de escape del conductor, logrando su interceptación a los pocos metros del lugar del hecho y neutralizando así la tentativa de evasión del individuo.

Identificación y secuestro de elementos probatorios

Una vez neutralizado y controlado el sospechoso, los uniformados procedieron a su identificación formal. Se estableció que se trata de un hombre de apellido José (36).

Siguiendo los protocolos de actuación vigentes para este tipo de procedimientos, el personal policial le practicó un palpado superficial. Como resultado de dicha requisa entre sus prendas de vestir, se hallaron diversos elementos de alta peligrosidad y de interés para la causa, los cuales fueron formalmente incautados. Los objetos retenidos en calidad de secuestro comprenden:

Un machete.

Una barreta.

Un teléfono celular Samsung, de color blanco.

La motocicleta Corven Energy 110 cc., de color negro utilizada para intentar la fuga.

Disposiciones judiciales y situación procesal

Tras culminar las primeras diligencias en el lugar del procedimiento y asegurar los elementos probatorios detallados, la situación del aprehendido pasó a una nueva etapa administrativa y judicial.

Por lo acontecido, el sujeto fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde permanece a la espera de la evolución de su situación procesal. El procedimiento quedó formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, autoridad judicial desde donde ya se impartieron las directivas específicas a cumplimentar en el marco de la investigación en curso.