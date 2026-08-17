El Gobierno y la Iglesia ponen en marcha el operativo para recibir al Papa León XIV

Este martes 18 de agosto a las 17 horas, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la primera reunión organizativa para la visita del Papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de la Casa Rosada con el objetivo de coordinar los múltiples ejes logísticos y protocolares del acontecimiento.

Por parte del oficialismo, participarán ministros del Gabinete nacional, con especial participación de aquellos pertenecientes al área de seguridad, y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En representación de la Iglesia Católica, asistirán el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. Esta cumbre forma parte del esquema de trabajo que vienen desplegando las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal Argentina para armonizar la recepción del Santo Padre y el desarrollo de su estadía en el territorio nacional.

Logística, seguridad y recepción oficial

La mesa de trabajo abordará de forma integral un amplio abanico de cuestiones operativas imprescindibles para el éxito de la visita apostólica. Entre los temas centrales de la agenda se destacan:

El recibimiento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Las actividades oficiales con representantes del Poder Ejecutivo.

Los operativos de seguridad, los cuales incluyen los cortes de calle en los puntos estratégicos por donde transitará la caravana papal.

Dichas tareas requerirán un trabajo conjunto y articulado entre la Nación, la Ciudad y las autoridades bonaerenses encabezadas por el gobierno de Axel Kicillof, tal como lo remarcó la Cancillería.

Un itinerario federal y un hito histórico tras cuatro décadas

El itinerario del Sumo Pontífice contempla actividades oficiales en tres jurisdicciones clave:

Ciudad de Buenos Aires

Provincia de Buenos Aires (con una parada prevista en la Basílica de Luján)

Provincia de Córdoba

Se tratará de la primera visita de un Papa al país en casi cuatro décadas, un hecho de profunda trascendencia institucional y espiritual que no ocurría desde la histórica presencia de Juan Pablo II en 1987.

Si bien la agenda definitiva aún no fue oficializada, el presidente Javier Milei celebró días atrás la confirmación de la visita apostólica tras la invitación formal extendida a principios de año. "Una visita histórica para todos los argentinos", destacó el mandatario en su cuenta de la red social X, evidenciando la magnitud política y social que el Gobierno le otorga a este acontecimiento internacional.