Milei homenajeó a San Martín con críticas al kirchnerismo: "Quieren que vuelva el pasado"

Javier Milei volvió este lunes a la escena pública luego de varios días alejado de la agenda oficial y encabezó el acto de homenaje por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La ceremonia se desarrolló en el Monumento al Libertador ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, y tuvo como uno de sus protagonistas políticos la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Rodeado de integrantes de su Gabinete, Milei realizó una ofrenda floral y luego pronunció un discurso de aproximadamente diez minutos, en el que homenajeó al prócer argentino y utilizó la fecha patriótica para formular una serie de críticas al kirchnerismo y defender los principales lineamientos de su administración.

"Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos", afirmó el Presidente durante su intervención. En esa misma línea, sostuvo: "Si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente".

El mandatario aprovechó así el escenario del homenaje para establecer una relación directa entre la figura histórica de San Martín y el proyecto político que encabeza. "La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi gobierno", expresó.

"Los enemigos de la libertad existen"

La libertad ocupó un lugar central en el discurso presidencial. Milei sostuvo que "hoy tenemos que tener la libertad entre ceja y ceja" y planteó que ese principio enfrenta actualmente un nuevo conjunto de adversarios.

Según sus palabras, "hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto externos como internos". En ese marco, defendió el rearme de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.

"Defender la libertad argentina es oponerse a los criminales", afirmó el Presidente, quien volvió a insistir sobre la existencia de sectores que, según planteó, buscan alterar el rumbo que considera necesario para preservar la libertad. "Los enemigos de la libertad existen y no descansan; nunca faltan quienes quieran romper el delicado tejido de la libertad, la libertad de la patria es un producto de un esfuerzo constante", aseguró.

El mensaje presidencial vinculó de esta manera la conmemoración de San Martín con una reivindicación de la libertad como eje de su gestión y con una advertencia sobre quienes, desde su perspectiva, representan amenazas para ese objetivo.

El acercamiento entre LLA y el PRO

Uno de los momentos políticos más destacados de la jornada se produjo antes de la ceremonia formal, cuando Milei y Jorge Macri intercambiaron un efusivo abrazo en la plazoleta de Retiro.

El gesto adquirió especial relevancia debido al proceso de acercamiento que atraviesan La Libertad Avanza y el PRO, luego del diálogo telefónico mantenido por Karina Milei y Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales.

El mandatario también saludó individualmente a sus ministros. Posteriormente, la ceremonia continuó con la interpretación del Himno Nacional y con Milei y Jorge Macri entregando una ofrenda floral al monumento al prócer. Al finalizar, el Presidente pronunció el discurso en el que homenajeó a San Martín y vinculó su legado con las políticas de su gobierno.

La fecha patriótica se convirtió así en el escenario elegido por Milei para regresar públicamente luego de más de una semana recluido en la Quinta de Olivos, con una agenda reservada. Su última aparición había sido diez días atrás, cuando viajó a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.

El diálogo entre La Libertad Avanza y el PRO

La presencia de Jorge Macri se produjo en un contexto de negociaciones políticas entre el PRO y La Libertad Avanza. El puente de diálogo se abrió la semana pasada, cuando Karina Milei mantuvo una conversación telefónica con Mauricio Macri y posteriormente instruyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para convocar a una mesa de negociación política con representantes de su principal socio parlamentario.

En ese marco, la presencia del jefe de Gobierno porteño en el acto adquirió particular relevancia. Las conversaciones entre ambos espacios apuntan a garantizar el apoyo a los proyectos del oficialismo en el Congreso y, al mismo tiempo, comenzar a discutir el escenario electoral.

Además del ministro coordinador, participaron en representación del Gobierno el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, el armador nacional Eduardo "Lule" Menem.

Por parte del PRO, los delegados fueron Cristian Ritondo, jefe del bloque en la Cámara baja, y Fernando de Andreis, diputado nacional y uno de los principales alfiles de Mauricio Macri.

En un principio, desde ambos sectores aseguraron que el encuentro fue un buen primer paso para reconstruir la confianza y establecer los próximos temas legislativos sobre los que se trabajará. La mesa de negociación, según se planteó, se repetirá de manera quincenal.

Sin embargo, las expectativas exceden la agenda parlamentaria. El objetivo que comienza a aparecer en el horizonte es la construcción de un acuerdo electoral que pueda alcanzar a los distritos gobernados por el PRO, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

La discusión electoral y el futuro de Jorge Macri

El acercamiento entre ambas fuerzas también abre interrogantes sobre la configuración electoral del próximo año. Cerca del partido liderado por Mauricio Macri señalaron que sería "lo ideal" avanzar en esa dirección y remarcaron que actualmente existe un camino más alineado con esa posibilidad que anteriormente.

"Hoy hay un camino a transitar que está más alineado con eso que antes. Puede pasar de todo acá al año que viene. Pero hay una buena sintonía y mayor predisposición a acordar en CABA", aseguraron a TN cerca del PRO.

En paralelo, Jorge Macri ya manifestó su intención de ir por la reelección el próximo año y expresó su voluntad de alcanzar un acuerdo. No obstante, desde su entorno remarcan que todavía queda un largo camino por recorrer y que el escenario aún puede modificarse.

"Quiere ser reelecto y que va a trabajar para eso. Ahora está muy abocado a la gestión, preparado obviamente para competir para lo que viene. Veremos cómo se termina dando todo en medio de este acercamiento entre el PRO y LLA", señalaron desde Uspallata.

Desde ese mismo sector agregaron una definición que resume la postura del jefe de Gobierno porteño frente al proceso de negociación: "Jorge está con la línea de blindar el cambio, siempre fue así".