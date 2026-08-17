"Ver para Crecer": Saadi acompañó la entrega de anteojos

En el marco de los compromisos asumidos durante la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, avanzó con una nueva acción vinculada al fortalecimiento del sistema de salud visual comunitaria. En esta oportunidad, acompañó la entrega anticipada de 15 pares de anteojos destinados a vecinos que habían iniciado oportunamente sus trámites y se encontraban a la espera de la graduación correspondiente.

La actividad puso el foco en una necesidad que atraviesa directamente la vida cotidiana de quienes presentan dificultades visuales. El acceso a los anteojos no solo permite mejorar la visión, sino que incide en actividades esenciales como estudiar, trabajar e informarse.

Durante el acto, Saadi estuvo acompañado por la secretaria de Salud, Ana Fernanda Lagoria; el diputado de la Nación, Fernando Monguillot; y la coordinadora del Centro de Diagnóstico, Maritza Amayo. En ese marco, además, se confirmó el lanzamiento oficial del programa "Ver para Crecer", previsto para el próximo miércoles 19 de agosto en el barrio La Tablada.

La nueva propuesta incorpora una modalidad destinada a reducir de manera sustancial los tiempos de espera, ya que los beneficiarios podrán recibir sus lentes recetados en el mismo momento de la atención.

El impacto social de acceder a una solución visual

Al dirigirse a las familias beneficiarias, el jefe comunal destacó el impacto social que tiene este tipo de iniciativas y remarcó su relación directa con la salud y la calidad de vida.

"Este tipo de iniciativas tiene un valor fundamental porque se vincula directamente con la salud y la calidad de vida. Para quien tiene dificultades en la visión se le complica el día a día para estudiar, trabajar o informarse", señaló Saadi.

El intendente también hizo referencia al contexto socioeconómico actual y a las dificultades que atraviesan las familias. En ese sentido, sostuvo que acercar este tipo de soluciones desde el Estado municipal representa un alivio directo para la economía familiar y permite garantizar el acceso a un derecho esencial.

La entrega anticipada de los 15 pares de anteojos se inscribe precisamente en esa decisión de resolver los casos que ya se encontraban pendientes mientras se terminaban de definir los detalles operativos del nuevo programa.

"Ver para Crecer": atención y anteojos en minutos

La principal novedad estará dada por la implementación de un laboratorio móvil, mediante el cual los vecinos que no cuentan con obra social podrán realizarse el control oftalmológico y recibir sus anteojos graduados en menos de 90 minutos.

El sistema funcionará a partir de turnos previamente asignados por agentes sanitarios en cada barrio. De esta manera, la propuesta no estará abierta a la demanda espontánea, sino que contará con una organización previa orientada a garantizar una atención de calidad y un examen riguroso.

El esquema busca combinar la atención sanitaria con una logística que permita acortar el proceso entre el diagnóstico y la obtención de los anteojos. La característica central será que el vecino que concurra con su prescripción médica pueda retirarse con sus lentes listos en el acto.

La Tablada será el punto de partida

El lanzamiento oficial de "Ver para Crecer" se realizará el próximo miércoles 19 de agosto en el barrio La Tablada, donde se pondrá en funcionamiento por primera vez este dispositivo en la ciudad.

Saadi explicó que la experiencia representa una innovación logística basada en la articulación entre el sector público y el privado. El objetivo será que cada vecino que llegue con la prescripción médica pueda completar el proceso sin tener que atravesar un período posterior de espera para acceder a los anteojos.

"En el barrio La Tablada implementaremos por primera vez en la ciudad un dispositivo que permitirá que cada vecino que asista con su prescripción médica se retire en el acto con sus lentes listos, eliminando el tiempo de espera", expresó el intendente.

Mientras se terminaban de ultimar los detalles necesarios para poner en marcha esta modalidad, el municipio decidió avanzar con las entregas que permanecían pendientes. De esta manera, los vecinos que ya habían realizado sus trámites pudieron acceder de forma inmediata a la graduación que necesitaban.