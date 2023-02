Diputado pidió informe por supuestas irregularidades en la Secretaria de Aeronáutica

El diputado provincial por el Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila presentó este martes en la Legislatura un pedido de informe por las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la Secretaria de Aeronáutica actualmente a cargo de Claudio Saragusti.

En el proyecto, el legislador solicita al Gobierno que brinde explicaciones cuales fueron los motivos por qué no se capacitó a los pilotos catamarqueños con experiencia, y por qué no se contrató a pilotos de Catamarca que están sin trabajo y denunció que funcionarios discriminan a los pilotos catamarqueños.

En ese contexto, Ávila solicitó que se realice una auditoría por parte de la ANAC de los 5 aviones que tiene Catamarca, a fin de conocer a donde están y cuál es el estado del mantenimiento actual los mismos.

La polémica se desató luego de en el Boletín Oficial se publicará la renuncia del piloto que operaba el avión de la Provincia.

“Desde que asumió Jalil (Raúl) la dirección de aeronáutica pasó a tener rango de Secretaria, se decidió comprar un avión por más de 9 millones de dólares que supuestamente iba a estar destinado únicamente a vuelos sanitarios. Después pudimos comprobar que el 99% de los vuelos estaban destinados a placer los funcionarios y el círculo de poder. Ahora surge que los aviones se quedaron sin pilotos, porque los pilotos que habían sido capacitados en Estados Unidos, donde la provincia invirtió 100 mil dólares, renunciaron y se fueron a trabajar a otras empresas. Esta situación es el resultado de no haber contratado y capacitado a pilotos catamarqueños que estaban en la dirección de aeronáutica o a otros pilotos catamarqueños que se encontraban sin trabajo. Este es uno de los planteos que hago en el pedido de informe de hoy, también solicitó informe porque si era un avión para vuelos sanitarios se contrato una azafata otorgándole un índice y no se contrato una enfermera. Además no tienen permiso para realizar los vuelos sanitarios, porque hasta ahora solo se están haciendo son evacuaciones sanitarias que son dos cosas distintas. Modalidad de contratación para el mantenimiento de los 5 aviones que tiene la provincia, la modalidad de los seguros, es necesario una auditoria por parte de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil). Se discriminado a los pilotos catamarqueños por Saragusti (Claudio - titular de la Secretaría de Aeronáutica de la provincia”, disparó Ávila en un video que subió a las redes sociales.

Proyecto

ARTICULO 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial informe a través del organismo que corresponde lo siguente:

• ¿Por qué no se capacito a los pilotos catamarqueños con experiencia?

• ¿Por qué no se toman pilotos de Catamarca que están sin trabajo y si lo hacen con pilotos foráneos?

• ¿Por qué no se permite al piloto catamarqueño Carlos Olima volar el Metro III?, después de la capacitación que realizó en EE.UU?

• ¿Porque no se le permite al Supervisor de Rampa y Señalero Sr. Julio Segundo Dengle realizar las tareas para las que fue capacitado, y cuenta con la licencia y Psicofísico necesario para tal fin?

• ¿Cual es el estado actual de los 5 aviones que tiene la provincia, a donde están y cuál es el estado del mantenimiento actual? Me refiero al: LV –WEE (SA227 AC METRO III); LV-JWN (LR 75 LIBERTY); LV-MOE (PA31T CHEYENNE II); LQ-MJR (PA31 350 NAVAJO CHIEFTAIN) y LQAPF (PA42 CHEYENNE III).

• ¿Qué modalidad de contratación es utilizada para el mantenimiento de las aeronaves?, ¿Licitación? o ¿Contratación directa?

• ¿Qué modalidad de contratación es utilizada para los seguros de las aeronaves?, ¿Licitación? o ¿Contratación directa?

• ¿Que costo tiene para la provincia el alquiler de los hangares para el LEAR JET LIBERTY 75 en el aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires?.

• ¿Por qué Aeronáutica no tiene los permisos de ANAC para realizar vuelos sanitarios y lo que hace son evacuaciones sanitarias?

• Si el LIBERTY 75 es un avión sanitario, ¿por qué se contrató a Roció Rita Bulacios como azafata para que cumpla funciones en los vuelos con un índice 0.80?

ARTICULO 2º.- Solicitar una auditoria de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), para verificar el estado de la aeronave ya que tiene muchas novedades y no tienen Estado de Equipamiento Mínimo, esta medida es fundamental para darle seguridad a las personas que son trasladadas en el avión sanitario Provincial.

ARTICULO 3º.- De Forma. -