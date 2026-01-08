El Gobierno asegura que espera la liberación de Nahuel Gallo en los próximos días

El Gobierno nacional reaccionó con expectativa y prudencia luego del anuncio del chavismo sobre la liberación de presos políticos en Venezuela, un proceso que se da tras la caída y captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y que genera especial atención en Catamarca por la situación del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo.

La primera señal oficial llegó a través de la senadora Patricia Bullrich, quien celebró públicamente la decisión, aunque dejó en claro cuál es la prioridad de la Casa Rosada: la liberación de los argentinos detenidos.

"Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia", escribió Bullrich en su cuenta de X. En ese mismo mensaje, remarcó que la expectativa del Gobierno está puesta en los casos de Nahuel Gallo y Germán Giuliani. "Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias", expresó.

En declaraciones a TN, la senadora aseguró que el proceso ya está en marcha, aunque evitó precisar plazos. "El proceso de liberación comenzó. No sabemos si va a ser hoy, mañana o la semana que viene", señaló, y pidió cautela: "Hay que estar tranquilos. Las cosas se están encaminando y eso es importante".

Bullrich vinculó directamente el anuncio con el nuevo escenario político en Venezuela. "Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso", afirmó, y cerró con una consigna que sintetiza la posición oficial: "La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera".

Más temprano, en una entrevista, la exministra de Seguridad también se refirió a las gestiones diplomáticas por Nahuel Gallo y por el abogado Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025. "Me parece que los pasos que tienen que ir dando son pasos firmes. Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a respetar esa agenda o ese cronograma que están planteando", indicó en referencia a la estrategia encabezada por Estados Unidos.

El pronunciamiento del Gobierno argentino se conoció pocas horas después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara públicamente la liberación de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. El dirigente chavista presentó la medida como un gesto unilateral del Gobierno bolivariano para "consolidar la unión nacional y contribuir a la paz", aunque evitó precisar cuántas personas serán excarceladas o bajo qué condiciones.

"Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras", sostuvo Rodríguez durante una conferencia de prensa transmitida por Venezolana de Televisión. Según afirmó, los procesos de excarcelación comenzaron "desde este mismo momento", incluso mientras realizaba el anuncio.

De acuerdo con el último informe de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o personas con doble nacionalidad. La posición oficial del chavismo, sin embargo, sostiene que los detenidos están acusados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Mientras avanza el proceso, en Catamarca la expectativa se mantiene en torno a la posible liberación de Nahuel Gallo, cuyo caso concentra la atención de las autoridades nacionales y de la comunidad local.

"Que sean todos": el pedido de la esposa de Nahuel Gallo

El anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de presos políticos generó inmediata repercusión en Catamarca, donde la atención se concentró en la situación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en el país caribeño desde hace más de un año. El eje de la reacción estuvo en la voz de su esposa, María Alexandra Gómez, quien reclamó públicamente por su liberación.

A través de la red social X, Gómez publicó un mensaje directo y contundente: "Que sean TODOS. Libertad YA", en referencia al anuncio oficial y a la posibilidad de que la medida incluya a detenidos extranjeros, entre ellos su esposo. El pronunciamiento puso en primer plano el reclamo familiar y volvió a visibilizar el caso de Gallo en la provincia.