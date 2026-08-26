Diputados: el Gobierno busca avanzar con la reforma del Banco Central y la Inocencia Fiscal

La Cámara de Diputados se prepara para una extensa jornada legislativa en la que La Libertad Avanza buscará avanzar con varios de los principales proyectos impulsados por el Gobierno. La sesión fue convocada para las 12 y, de acuerdo con la planificación prevista, tendrá no menos de 15 horas de debate.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, reunió a los jefes de los bloques este miércoles a las 10:30 para definir el desarrollo de la sesión. La convocatoria se produjo después de la reunión de la Mesa Política realizada en Casa Rosada, tras la cual el oficialismo amplió el temario con el objetivo de garantizar el quórum.

Entre las iniciativas que el Gobierno buscará tratar se encuentran la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes con Estados Unidos.

A esos proyectos se sumó la denominada Ley Joaquín, una iniciativa impulsada por Unión por la Patria y vinculada con la seguridad en los espacios donde juegan niños y niñas.

El temario también incorpora proyectos de la oposición dialoguista destinados a declarar a distintas ciudades del país como capitales nacionales. Entre ellos aparece la iniciativa para declarar a Buenos Aires como Capital Nacional del Teatro, impulsada por la diputada del Pro Antonela Giampieri, y otra para designar a Chivilcoy como Capital Nacional del Coleccionismo, promovida por el diputado del MID Eduardo Falcone.

La Ley Joaquín, incorporada al temario

Después de la reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, Martín Menem incorporó al temario la Ley Joaquín, un proyecto de Unión por la Patria que lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, el chico de 12 años que murió en enero de este año en Junín de los Andes, luego de que un arco de fútbol cayera sobre él.

La iniciativa apunta a establecer medidas de seguridad obligatorias para evitar muertes y accidentes en los lugares destinados al juego de chicos y chicas. Durante una reunión de la Comisión de Deportes, la diputada camporista Liliana Potenza explicó el sentido del proyecto junto a los padres del menor, Serena y Adrián Gatto.

"Este proyecto es para cuidar el juego de los chicos. Se trata de medidas de seguridad obligatorias para evitar muertes y accidentes en los lugares donde los pibes y pibas tienen que jugar", declaró Potenza.

El oficialismo había acompañado el proyecto durante esa instancia del debate. La diputada Silvana Giudici también destacó el compromiso asumido con la familia y el dictamen obtenido en comisión. "Nos comprometimos con Serena y Adrián desde el inicio. Joaquín tenía 12 años cuando murió aplastado por un arco de futbol sin amarre en Junín de los Andes. Hoy dimos dictamen por unanimidad", sostuvo.

El oficialismo confía en sus aliados

La Libertad Avanza necesita reunir 129 diputados para conseguir el quórum y comenzar el tratamiento de los proyectos. Para alcanzar ese número, el oficialismo confía en el acompañamiento del Pro, la UCR, el MID y distintas fuerzas provinciales.

Desde Provincias Unidas, espacio liderado por la santafecina Gisela Scaglia, anticiparon su respaldo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, el panorama es diferente frente a la Ley de Inocencia Fiscal. Dentro de ese espacio existen cuestionamientos a las modificaciones propuestas y los diputados cordobeses de Provincias Unidas no acompañarían el proyecto.

Del otro lado, Unión por la Patria se opone a las iniciativas impulsadas por la Casa Rosada y buscará que las comisiones de Diputados avancen con proyectos relacionados con el sobreendeudamiento de las familias argentinas y con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La misma intención será planteada por el socialismo, a través del diputado Esteban Paulón, y por sectores de la Coalición Cívica.

Qué propone la reforma del Banco Central

Uno de los proyectos centrales de la jornada es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa establece un régimen legal destinado a garantizar la independencia funcional y financiera del Banco Central y fija como misión principal del organismo la preservación del valor de la moneda.

Además, plantea eliminar mecanismos de financiamiento monetario del sector público. Entre los principales cambios incluidos en el proyecto se encuentran:

Eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del BCRA.

Derogación de los adelantos transitorios.

Prohibición para el Banco Central de otorgar préstamos al Estado nacional.

Prohibición de otorgar préstamos a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios.

Prohibición de adquirir títulos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.

Para La Libertad Avanza, estas modificaciones eliminan los objetivos múltiples incorporados en la reforma de 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central y bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

Otro punto que promete generar discusión es el mecanismo previsto para la remoción de las autoridades del Banco Central. El proyecto establece que el presidente, el vicepresidente y los directores del organismo solamente podrán ser removidos por causales taxativamente establecidas en la ley.

Además, la destitución deberá contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.

El mecanismo de designación se mantiene: los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán ser ratificados por el Senado mediante mayoría simple.

La diputada libertaria de Jujuy Bárbara Andreussi defendió el proyecto al señalar: "La única misión del BCRA será preservar la moneda, protege la independencia del Banco Central y evita que la política monetaria se use para fines electorales o para financiar el gasto, causa histórica de la inflación".

Inocencia Fiscal y la exclusión de funcionarios

El segundo gran proyecto económico es la Ley de Inocencia Fiscal, que incorpora modificaciones surgidas de propuestas de sectores dialoguistas y de las negociaciones entre los distintos bloques. La Libertad Avanza aceptó excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones establecidos por el régimen.

La exclusión alcanza a quienes ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años previos a la adhesión, y también hacia adelante. En el Poder Ejecutivo, la medida comprende a funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.

También quedan incluidos magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de todas las jurisdicciones.

La exclusión alcanza además a integrantes de organismos de control y enjuiciamiento, entre ellos los defensores del Pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura y de los Jurados de Enjuiciamiento. Este punto forma parte de las modificaciones incorporadas al proyecto durante las negociaciones con los sectores dialoguistas.

Mercosur-Singapur: el otro acuerdo internacional

El temario también incluye el acuerdo entre el Mercosur y Singapur, firmado en Río de Janeiro en 2023. El convenio tiene como objetivos promover el desarrollo económico y social, generar nuevas oportunidades de empleo y mejorar el nivel de vida.

Asimismo, establece como objetivos garantizar elevados estándares de protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente. La incorporación del acuerdo al temario suma una dimensión internacional a una sesión dominada por proyectos vinculados con la política económica y el funcionamiento institucional.

El Tratado de Patentes con EE.UU. vuelve al Senado

El cuarto proyecto central es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos. El acuerdo había sido aprobado por el Senado en 1998 y ahora buscará completar su trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, la aprobación incluirá una modificación relevante: una reserva sobre el Capítulo II.

Como consecuencia de esa modificación, el texto deberá regresar posteriormente al Senado para una nueva revisión. Las objeciones a ese capítulo surgieron luego de consultas realizadas con laboratorios nacionales y otros sectores, entre ellos empresas productoras de semillas.

Finalmente, el Gobierno aceptó incorporar una reserva específica sobre el punto referido al examen preliminar internacional sobre la patentabilidad de una invención. Con esa modificación, el proyecto podría ser aprobado en Diputados, aunque deberá volver a la Cámara de origen para completar nuevamente el trámite legislativo.