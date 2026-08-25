Visita de León XIV a la Argentina: avanzan los preparativos y se define el operativo de seguridad

La visita del Papa León XIV a la Argentina ya tiene fecha confirmada: será entre el 8 y el 11 de noviembre, y mientras se aproxima ese momento avanzan las tareas para definir el programa que desarrollará el Santo Padre durante su estadía. El viaje contempla como ejes principales a la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, aunque todavía resta determinar de manera definitiva cuáles serán los escenarios que finalmente formarán parte de la agenda papal.

En ese proceso trabajan de manera conjunta la Iglesia, el Vaticano y el Gobierno, cada uno con responsabilidades específicas en la organización de la estadía del Pontífice.

En Roma, León XIV recibirá este jueves al arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, y al obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, Raúl Pizarro. El encuentro estará vinculado con el futuro desembarco del Papa en los tres puntos previstos de la visita: Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Sin embargo, Colombo y Pizarro no llegarán al encuentro con una agenda completamente cerrada. Algunas de las alternativas que se habían contemplado inicialmente fueron modificadas, por lo que los preparativos todavía se encuentran en una etapa de definición.

La inspección que será clave para cerrar el itinerario

En paralelo con el encuentro que tendrá lugar en Roma, este domingo 30 llegará a la Argentina una delegación de la Santa Sede, que permanecerá en el país hasta el jueves con el objetivo de avanzar en los detalles de la organización.

La misión tendrá especial importancia porque, a mediados de septiembre, debería quedar establecido el itinerario definitivo de León XIV en la Argentina. Para llegar a esa instancia, también deberá concluir la inspección de los terrenos donde se proyectan las distintas actividades. El objetivo será determinar si cada uno de los escenarios propuestos resulta viable para recibir al Pontífice y para desarrollar las actividades previstas.

La evaluación en territorio será luego elevada a Roma, desde donde deberá llegar el visto bueno definitivo para las alternativas que finalmente integren el programa.

Quién encabezará la delegación del Vaticano

Una de las figuras centrales de la inspección será el monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos. Por su función, participa de los preparativos de cada viaje del Pontífice y será quien encabece la delegación papal en Buenos Aires.

Su tarea será concreta: inspeccionar en el terreno cada una de las propuestas preparadas para recibir a León XIV en la Argentina. Junto al resto de la delegación, analizará las condiciones de cada escenario y evaluará las posibilidades de incorporar y cerrar el programa de manera definitiva.

A la misión se sumará también el jefe de seguridad del Vaticano, acompañado por un grupo de especialistas. Su participación estará enfocada en determinar cuáles son los requisitos que deberán cumplirse tanto en los escenarios como en los recorridos previstos.

La seguridad aparece así como uno de los aspectos centrales de la organización, aunque con una condición adicional: los protocolos deberán permitir preservar el contacto entre el Papa y los fieles. La delegación del Vaticano comenzará a trabajar conjuntamente con las fuerzas de seguridad argentinas para avanzar sobre los protocolos de seguridad del Vaticano, buscando establecer las condiciones necesarias para una visita que contempla celebraciones de carácter masivo.

Los tres grandes escenarios de la visita

Hasta el momento, son tres los grandes escenarios que aparecen como alternativas para la presencia de León XIV durante su visita al país. Se trata de:

El Monumento a los Españoles , en el barrio porteño de Palermo.

, en el barrio porteño de Palermo. La Basílica de Luján , en la provincia de Buenos Aires.

, en la provincia de Buenos Aires. El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

La delegación vaticana deberá recorrer y evaluar cada una de estas alternativas. A partir de esos informes, las autoridades de la Santa Sede determinarán desde Roma cuáles pueden incorporarse finalmente al programa. En paralelo, las autoridades de la Iglesia en Córdoba y Luján ya tomaron contacto con funcionarios nacionales y locales para avanzar en la preparación de los detalles correspondientes a cada lugar.

Esos trabajos, sin embargo, quedarán sujetos a la aprobación definitiva del Vaticano, que analizará los informes elaborados por la delegación papal durante su visita al país.

Infraestructura, la logística y la seguridad

La organización de la visita también involucra de manera directa al Gobierno de Javier Milei. La distribución de responsabilidades establece que la Iglesia tendrá a su cargo el contenido pastoral de la visita y las celebraciones, mientras que el Ejecutivo asumirá las tareas vinculadas con la infraestructura, la logística y la seguridad.

En ese marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió que Mara Gorini, una de sus personas de mayor confianza y nexo entre la Casa Rosada, la Iglesia y las autoridades encargadas de organizar las actividades en cada lugar, sea quien lleve adelante la coordinación de los distintos eventos públicos de los que León XIV será protagonista durante su estadía en Argentina.

La tarea requiere articular los distintos espacios involucrados en una visita que tendrá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, y que además deberá ajustarse a los protocolos de seguridad del Vaticano.

El Gobierno nacional ya realizó una reunión la semana pasada para avanzar en la organización. Allí participaron funcionarios de distintas áreas involucradas. Por parte del Ejecutivo estuvieron:

El canciller Pablo Quirno .

. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva .

. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello .

. Funcionarios de las distintas áreas involucradas en la organización.

Por el lado de la Iglesia participaron el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach; el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva; el sacerdote Matías Taricco; y Máximo Jurcinovic, director de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal.

La Ciudad de Buenos Aires estuvo representada por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

El encuentro de este jueves en Roma

El proceso de organización también tendrá un capítulo importante este jueves, cuando León XIV reciba en Roma a Marcelo Colombo y Raúl Pizarro. Ambos dirigentes eclesiásticos concurrirán en sus respectivas condiciones de presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina.

El encuentro tendrá dos objetivos centrales: abordar temas de índole institucional y transmitirle al Papa el estado de avance de los preparativos de su visita a la Argentina. La reunión se producirá después de que León XIV recibiera la semana pasada al arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig, dado que Luján será uno de los epicentros de la visita del Santo Padre.

El encuentro entre Colombo, Pizarro y León XIV permitirá, de esta manera, actualizar al Pontífice sobre los preparativos y las alternativas que se están analizando para noviembre.