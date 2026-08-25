Expectativa: Caputo dará anuncios en medio de la escalada del dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar medidas económicas.

La novedad se dio a conocer luego de la reunión de la Mesa Política desarrollada este martes en la Casa Rosada y encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De todos modos, se evitó anticipar qué clase de anuncios serán los que comunicará Caputo y tampoco se confirmó el horario exacto de la rueda de prensa.

Será antes de que durante este mismo miércoles en el Congreso se traten varias iniciativas importantes para el oficialismo, dos de ellas de tipo económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal.