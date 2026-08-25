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Expectativa: Caputo dará anuncios en medio de la escalada del dólar

Tras una extensa cumbre en la Casa Rosada, el ministro de economía hablará este miércoles a primera hora, justo antes de una sesión clave en Diputados. Las medidas apuntarían a regular las tasas de las billeteras virtuales o lanzar créditos hipotecarios con fondos de la ANSES.

25 Agosto de 2026 21.58

El ministro de Economía, Luis Caputo, dará este miércoles por la mañana una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda para anunciar medidas económicas.

La novedad se dio a conocer luego de la reunión de la Mesa Política desarrollada este martes en la Casa Rosada y encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

De todos modos, se evitó anticipar qué clase de anuncios serán los que comunicará Caputo y tampoco se confirmó el horario exacto de la rueda de prensa.

Será antes de que durante este mismo miércoles en el Congreso se traten varias iniciativas importantes para el oficialismo, dos de ellas de tipo económico: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y una nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal.

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