Milei reunió a diputados y senadores libertarios y exigió blindar sus reformas

En la antesala de una serie de sesiones clave para el futuro de las reformas, el presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa. Los invitados comenzaron a llegar a Balcarce 50 poco antes de las 16:30, una hora antes de la cita convocada para escuchar las palabras del líder libertario en el Salón Héroes de Malvinas.

Esta llegada anticipada respondió a un pedido explícito de la cúpula, que les solicitó arribar con al menos 45 minutos de margen para organizar el espacio, dada la cantidad de asistentes. Como medida de seguridad y para evitar filtraciones, el mandatario ordenó que todos los legisladores dejaran sus celulares en la entrada, dentro de un sobre con sus respectivos nombres.

La exposición del mandatario nacional duró casi dos horas. Según pudo saber Infobae, durante la alocución defendió los proyectos que tiene en carpeta el Poder Ejecutivo y les pidió a los legisladores que hicieran lo mismo en los medios y ante sus pares. Participó también la mesa política que, poco antes, había estado reunida durante más de tres horas analizando internamente la situación parlamentaria. Del cónclave participaron figuras clave del oficialismo:

La secretaria general, Karina Milei

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt

El titular de la Cámara baja, Martín Menem

El secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien se demoró un poco por compromisos de agenda

Las únicas ausencias notorias correspondieron al diputado Sebastián Pareja y al senador Agustín Coto, quienes no pudieron asistir debido a que participaban en ese mismo momento de un encuentro de la comisión bicameral de Inteligencia. Por el contrario, el diputado Gabriel Bornoroni abandonó dicha sesión en el Congreso para dirigirse a la Casa Rosada en su carácter de jefe del bloque.

Ministros invitados, debates conceptuales y defensa de la gestión

Para dotar de sustento técnico a la estrategia, se invitó a los ministros Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), encargados de brindar precisiones sobre sus iniciativas parlamentarias y responder preguntas de los presentes.

Una de las voces que valoró el intercambio fue la de un asistente que calificó el evento de la siguiente manera:

"Fue un muy lindo encuentro, en el que nos habló y también nos dio espacio a nosotros lugar para expresarnos, lo que no es poco. También nos explicó por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos y por qué defendemos lo que defendemos".

Otro legislador enfatizó el trasfondo conceptual del espacio oficialista al afirmar:

"Nosotros no hablamos pavadas, cuando lo hacemos ideología, idea, pero con sustento. Eso es lo que le da a nuestras reformas un trasfondo".

En la misma línea, el jefe de Estado reclamó a los presentes tener mayor exposición pública y "salgan a desmentir la mentira, que es siempre ajena a los datos", especialmente en lo que respecta a la morosidad. La diputada Patricia Vázquez fue una de las pocas protagonistas que frenó ante las cámaras para ratificar esta postura institucional respecto de la suba de la morosidad:

"Es un problema de los que tomaron deuda".

Como cierre de la jornada, antes de retirarse, el Presidente les regaló a todos los presentes un ejemplar del libro La economía en una lección, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt, una obra muy citada por Milei que contó en esta edición con un prólogo escrito por el propio mandatario y por Walter Block.

La agenda legislativa prioritaria en Diputados y el Senado

Tal como había anticipado este medio, el mandatario nacional decidió ponerse una vez más al frente de la arenga antes de que el Congreso debata normas consideradas prioritarias por el Poder Ejecutivo. En el entorno de los funcionarios mencionados confían en que, en principio, tienen los votos necesarios como para avanzar con todas las iniciativas que están en carpeta.

Cámara de Diputados: La bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene la meta de conseguir este miércoles la media sanción para los proyectos que más obsesionan al Presidente:

La carta orgánica del Banco Central (BCRA)

Inocencia Fiscal II

La ley del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur, Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

La denominada "Ley Joaquín", una propuesta impulsada por el PRO para prevenir accidentes deportivos

Cámara de Senadores: Por su parte, la senadora Patricia Bullrich espera convocar a una sesión para el jueves con la intención de debatir:

La ley Hojarasca

60 pliegos judiciales que continúan pendientes

Proyectos sobre "zonas frías" y "zonas cálidas", entre otras cuestiones normativas de relevancia para el oficialismo.