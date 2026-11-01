Dusso: "Catamarca demuestra su viabilidad con desarrollo productivo y minería"

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, realizó un análisis sobre el presente económico de la provincia y sus perspectivas de desarrollo, con especial atención en la expansión de la actividad minera, la generación de energía y la integración regional. Lo hizo durante una entrevista con el programa Argentina Campo e Industria, que se emite por AM 950, donde abordó los principales desafíos que enfrenta Catamarca para consolidar su crecimiento productivo y aprovechar sus recursos estratégicos.

Durante la conversación, el funcionario remarcó el posicionamiento global que alcanzó la provincia a partir de la presencia de las principales firmas mineras del mundo, que actualmente desarrollan operaciones en territorio catamarqueño. En ese sentido, destacó la importancia de los proyectos que se encuentran tanto en etapa de producción como de exploración, en un contexto en el que la actividad minera representa uno de los sectores centrales para el desarrollo económico provincial.

Sin embargo, Dusso planteó que la expansión de esta industria debe estar necesariamente acompañada por beneficios concretos para las comunidades donde se desarrolla. Su planteo estuvo centrado en la necesidad de que las inversiones no se limiten a la explotación de los recursos naturales, sino que también generen oportunidades laborales, fortalezcan las estructuras productivas locales y permitan construir acuerdos sociales con la participación de los habitantes de cada localidad.

El vicegobernador fue contundente al establecer las condiciones que, según su visión, deben orientar el crecimiento de la minería en Catamarca.

"Si no hay desarrollo local, creemos que no puede haber minería; la minería tiene que ser sustentable y sostenible y provocar el desarrollo en los pueblos. La única forma de hacer minería es con la gente involucrada, con la gente adentro y con la gente beneficiada".

De esta manera, vinculó directamente la continuidad y expansión de los proyectos mineros con la generación de empleo local, el fortalecimiento de los proveedores y la construcción de licencias sociales junto a las comunidades. La participación de la población aparece, dentro de su planteo, como una condición indispensable para que la actividad pueda consolidarse y traducirse en desarrollo para los pueblos.

La relación con Nación y la defensa de los intereses provinciales

Otro de los ejes abordados durante la entrevista fue la relación entre Catamarca y la administración nacional. Consultado sobre este vínculo, Dusso expresó una posición orientada al diálogo institucional y a la necesidad de mantener una relación de cooperación con el Gobierno nacional, independientemente de quién se encuentre al frente de la administración central.

El funcionario sostuvo que esta relación debe formar parte de una política de Estado, teniendo en cuenta las características de la representación electoral de Catamarca y la dependencia de determinadas decisiones nacionales para concretar políticas y proyectos provinciales.

Al explicar su postura, señaló:

"Como política de Estado, Catamarca tiene que llevarse bien con el Gobierno nacional que esté de turno. Tenemos una incidencia en el padrón electoral nacional que no llega al 1%; seríamos poco inteligentes si por capricho queremos hacer de Catamarca una provincia autónoma cuando dependemos de decisiones de la Nación. Aprovechamos las cosas que el Gobierno nacional hace para generar el potencial que debemos desarrollar".

En sus declaraciones, Dusso puso el acento en la necesidad de sostener una relación institucional que permita aprovechar las iniciativas nacionales que puedan contribuir al crecimiento de la provincia. Su planteo no estuvo centrado en una identificación con una administración determinada, sino en la conveniencia de mantener una política de vinculación que permita defender los intereses provinciales y generar condiciones para desarrollar el potencial económico de Catamarca.

La cuestión adquiere relevancia dentro de una provincia que, según explicó, necesita articular sus posibilidades productivas con decisiones que también se toman en el ámbito nacional.

La respuesta a las declaraciones sobre las provincias inviables

Durante la entrevista, el vicegobernador también se refirió a las visiones que cuestionan la viabilidad económica de determinadas provincias del interior del país.

En ese marco, recordó las expresiones vinculadas con las denominadas "provincias inviables" y sostuvo que ese tipo de planteos, lejos de perjudicar a Catamarca, funcionaron como una motivación para demostrar las capacidades productivas y económicas de la región.

Dusso expresó que Catamarca y San Juan cuentan con condiciones para desarrollar sus economías y contribuir al crecimiento del conjunto del país. En ese sentido, planteó que las posibilidades de ambas provincias no deben analizarse desde una perspectiva de dependencia o limitación, sino a partir de sus recursos y de las oportunidades de desarrollo que pueden generar.

"Con respecto a las 'provincias inviables', lejos de perjudicarnos, nos ha motivado a demostrar que realmente somos viables. San Juan y Catamarca no solo que son viables, sino que pueden poner al país de pie".

La afirmación sintetiza uno de los conceptos centrales de su exposición: la intención de demostrar que las provincias del interior tienen capacidad para impulsar actividades productivas, atraer inversiones y participar de manera significativa en el desarrollo nacional.

La energía geotérmica, una oportunidad estratégica para la Puna

En materia de infraestructura y energía, Dusso identificó a la energía geotérmica como una de las principales asignaturas pendientes para Catamarca y la región. Durante la entrevista, explicó que existe un potencial todavía sin aprovechar, vinculado con las características volcánicas de la Puna catamarqueña.

El funcionario consideró que esta fuente energética puede convertirse en una herramienta importante para atender las necesidades de los proyectos mineros que funcionan en zonas alejadas y requieren disponer de energía de manera aislada.

En ese contexto, mencionó los convenios avanzados con el Estado de Utah, Estados Unidos, orientados a aprovechar las posibilidades que ofrece el potencial volcánico de la región.

Dusso explicó que se trata de una alternativa que todavía no forma parte de la matriz energética argentina, pero que la provincia pretende incorporar para responder a necesidades concretas de su desarrollo productivo.

"Tenemos un potencial que duerme que es la energía geotérmica. Es algo nuevo en el país, no figura en la matriz energética argentina, pero nosotros lo vamos a usar porque es lo que nos permite obtener la energía aislada que se necesita en la minería en esos lugares".

La declaración pone de manifiesto la relación que el vicegobernador establece entre la disponibilidad energética y la expansión de la actividad minera. La posibilidad de generar energía en zonas aisladas aparece como una cuestión estratégica para acompañar los proyectos que se desarrollan en la Puna, donde las necesidades de abastecimiento constituyen un aspecto central de la infraestructura productiva.

La geotermia fue presentada así como una alternativa que permitiría aprovechar las características naturales de Catamarca y avanzar hacia nuevas posibilidades de generación energética.

El Paso de San Francisco y el Corredor Bioceánico

El último de los grandes temas abordados por Dusso estuvo relacionado con la conectividad regional y las posibilidades de transformar la logística productiva mediante el Paso de San Francisco y el Corredor Bioceánico hacia los puertos del Pacífico.

El vicegobernador destacó el valor estratégico de esta conexión y sostuvo que su importancia trasciende las necesidades de la actividad minera. Según explicó, el corredor puede convertirse en una alternativa para reducir los costos logísticos de distintos sectores productivos del país, especialmente aquellos vinculados con la producción agropecuaria.

En su análisis, Dusso planteó que la salida de las mercancías por el océano Atlántico implica costos de transporte y logística que podrían reducirse mediante una reorganización de los circuitos comerciales hacia el Pacífico.

Para ilustrar esa diferencia, utilizó como referencia la discusión sobre las retenciones que atraviesa el sector agropecuario y señaló que los costos logísticos representan una proporción considerable de los recursos que pierde la producción al utilizar determinadas rutas de salida.

En ese sentido, afirmó:

"El Paso de San Francisco daba vuelta la matriz productiva argentina. El campo discute uno o dos puntos de retenciones y deja entre 17 y 20 puntos en logística y transporte en salir por el Atlántico en lugar de salir por el Pacífico. Es posible una reingeniería para reinstalar nuevas producciones agropecuarias porque la tierra y el agua en esos lugares están".

La reflexión introduce una perspectiva que vincula la infraestructura de transporte con la competitividad de toda la producción nacional. Para Dusso, el aprovechamiento del Paso de San Francisco y la conexión con los puertos del Pacífico permitirían replantear los recorridos logísticos y analizar nuevas alternativas para el movimiento de mercancías.

Además, destacó que las posibilidades de integración no deberían limitarse al sector minero. La existencia de tierra y agua en esos lugares, según señaló, permitiría pensar en una reingeniería productiva capaz de reinstalar nuevas actividades agropecuarias.

Una estrategia que vincula minería, energía y producción

A lo largo de la entrevista con Argentina Campo e Industria, Rubén Dusso presentó una visión del desarrollo provincial basada en la articulación de diferentes sectores estratégicos. La minería, la energía geotérmica, la infraestructura y la integración regional aparecieron como componentes relacionados de una misma perspectiva de crecimiento.

En el ámbito minero, insistió en que las inversiones deben traducirse en empleo local, proveedores fortalecidos y beneficios concretos para las comunidades. En la relación con Nación, defendió el diálogo institucional como una herramienta para aprovechar oportunidades y sostener los intereses provinciales. En materia energética, identificó el potencial geotérmico de la Puna como una posibilidad para atender las necesidades de la actividad minera.

Finalmente, colocó al Paso de San Francisco y al Corredor Bioceánico en el centro de una discusión sobre los costos logísticos y las posibilidades de reorganizar la producción argentina.

La idea que atravesó sus declaraciones fue la necesidad de demostrar la viabilidad de Catamarca mediante el aprovechamiento de sus recursos y la integración de sus capacidades productivas. Una perspectiva que, en palabras del vicegobernador, también involucra a San Juan y al conjunto de las provincias del interior como actores capaces de contribuir al desarrollo del país.