Elecciones 2027: cómo consultar ya el padrón electoral desde Mi Argentina

La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso en marcha una etapa extraordinaria de consulta del padrón electoral provisorio con vistas a las elecciones generales de 2027. Desde el 1 de noviembre de 2026 y durante un período de 30 días, los ciudadanos podrán comprobar si sus datos personales y de residencia se encuentran correctamente registrados.

La medida habilita distintos canales de consulta para facilitar el acceso a la información electoral. Los electores pueden realizar el procedimiento a través de la aplicación oficial Mi Argentina, ingresar al sitio web de la Justicia Nacional Electoral o comunicarse con una línea telefónica gratuita.

Esta instancia adquiere importancia porque permite detectar y solicitar la corrección de posibles inconsistencias antes de que se confeccionen los listados definitivos que se utilizarán durante los comicios. La revisión contempla los datos vinculados con la identidad y el domicilio de cada ciudadano, información necesaria para determinar su correcta inscripción en el registro electoral.

Las elecciones generales de 2027 tendrán como eje la renovación de distintos cargos y representaciones institucionales. En esa oportunidad se renovarán el Poder Ejecutivo Nacional, autoridades provinciales y bancas legislativas. Por ese motivo, el período de consulta constituye una oportunidad para que los ciudadanos controlen anticipadamente su situación dentro del padrón provisorio.

Cómo consultar el padrón desde la aplicación Mi Argentina

Una de las alternativas habilitadas por la Cámara Nacional Electoral es la plataforma Mi Argentina, que permite realizar la verificación desde un teléfono celular o mediante su versión web.

Para utilizar esta opción, el elector debe contar previamente con su identidad validada en el sistema. Una vez que ingresa a la aplicación o a la plataforma desde un navegador, debe localizar y seleccionar la opción denominada "Dónde voto". A partir de esa consulta, el sistema permite comprobar si la persona aparece inscripta en el padrón electoral provisorio. Cuando la inscripción figura correctamente, la pantalla devuelve los datos correspondientes al establecimiento asignado para emitir el sufragio.

La información que se obtiene incluye:

Nombre del establecimiento escolar en el que deberá votar.

Dirección exacta del lugar de votación.

Número de mesa asignada.

Número de orden correspondiente al elector.

De esta manera, la consulta permite conocer no solamente si el ciudadano aparece registrado, sino también los datos vinculados con el lugar donde deberá presentarse durante la jornada electoral.

La utilización de Mi Argentina es una de las vías previstas para acceder a la información durante esta etapa extraordinaria. Sin embargo, quienes no utilicen la aplicación también cuentan con otros mecanismos oficiales para verificar su inscripción.

Consulta a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral

Otra posibilidad consiste en ingresar directamente al portal de consulta de la Justicia Nacional Electoral, disponible en www.padron.gob.ar. Desde esa página, los ciudadanos pueden completar un formulario con los datos solicitados para obtener información sobre su inscripción.

El procedimiento requiere ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) sin puntos y seleccionar el género tal como aparece consignado en el documento. El sistema contempla las opciones masculino, femenino o sin especificar.

También es necesario indicar la provincia o distrito en el que corresponde votar, de acuerdo con el domicilio actual del elector. Finalmente, el usuario debe copiar el código verificador que aparece en pantalla para completar la consulta. Los datos requeridos para realizar el trámite en línea son los siguientes:

Número de DNI, ingresado sin puntos.

Género registrado en el documento: masculino, femenino o sin especificar.

Provincia o distrito correspondiente al domicilio actual.

Código verificador que muestra la página.

Una vez completados esos campos, el sistema permite consultar la información disponible en el padrón provisorio. Esta alternativa ofrece un canal directo para revisar los datos registrados sin necesidad de ingresar a la aplicación Mi Argentina.

La alternativa telefónica gratuita

La CNE también habilitó una vía de consulta telefónica para quienes prefieran realizar el procedimiento mediante una llamada. El número disponible es 0800-999-7237, una línea gratuita que funciona a través de un sistema interactivo.

Durante la comunicación, el mecanismo solicitará al ciudadano que ingrese su número de DNI y el género correspondiente. Con esos datos, podrá confirmar si figura inscripto en el padrón electoral. Esta modalidad completa las opciones de consulta dispuestas para el período extraordinario. Así, los electores cuentan con tres canales oficiales: la aplicación Mi Argentina, el sitio web de la Justicia Nacional Electoral y la línea telefónica gratuita.

Qué hacer si aparecen errores u omisiones en los datos

La revisión del padrón provisorio también permite iniciar un reclamo cuando el ciudadano encuentra información incorrecta o advierte que no aparece incluido en el listado. Para esos casos, la Cámara Nacional Electoral estableció que los reclamos podrán formalizarse durante todo el mes de noviembre de 2026.

La posibilidad de solicitar correcciones comprende diferentes situaciones que pueden afectar la inscripción electoral. Entre ellas se encuentran las fallas en la consignación de los datos personales, las omisiones en el listado y los errores filiatorios.

El trámite se encuentra disponible dentro de la misma plataforma web utilizada para consultar el padrón. En la pantalla de consulta, los usuarios pueden localizar un enlace directo identificado como "Reclamos", ubicado en el ícono de bandeja que aparece en la parte inferior derecha.

Desde ese acceso es posible iniciar la gestión correspondiente para solicitar la corrección de la información registrada.

Noviembre, el plazo para controlar y corregir la inscripción

La etapa extraordinaria habilitada por la Cámara Nacional Electoral establece una ventana de 30 días, iniciada el 1 de noviembre de 2026, para que los ciudadanos revisen sus datos antes de la confección de los listados definitivos.

Durante ese período, la consulta no se limita a conocer el establecimiento en el que cada persona deberá votar. También permite comprobar que la información personal y el domicilio estén correctamente consignados y, en caso de detectar alguna irregularidad, utilizar los mecanismos habilitados para solicitar una modificación.

Los canales disponibles ofrecen distintas alternativas para completar la verificación: Mi Argentina requiere tener validada la identidad; el portal www.padron.gob.ar solicita DNI, género, provincia o distrito y código verificador; mientras que la línea 0800-999-7237 permite realizar la consulta mediante el sistema telefónico interactivo.

En caso de encontrar errores, omisiones o inconsistencias filiatorias, el acceso a "Reclamos" dentro de la plataforma web permite tramitar la corrección durante noviembre.