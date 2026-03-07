Eje Miami-Nueva York: Javier Milei fortalece su agenda regional junto a Donald Trump

El presidente argentino, Javier Milei, ha iniciado una gira de alta relevancia geopolítica que lo sitúa nuevamente en el centro del escenario internacional. Este sábado, el mandatario mantiene una agenda marcada por la consolidación de vínculos con los Estados Unidos, centrando su actividad en la ciudad de Miami. El punto de inflexión de esta jornada se produce con su participación en la Cumbre "Escudos de las Américas", un foro regional que reúne a once naciones latinoamericanas bajo un objetivo estratégico común: la neutralización de la influencia de China en el continente.

La agenda en Florida: Un encuentro decisivo

El cronograma oficial estipula que la actividad central de Milei comience a las 14:00 (hora argentina), momento en el cual se integrará a las deliberaciones de la mencionada cumbre. La relevancia de este foro radica en la cohesión de aliados regionales que buscan redefinir el mapa de influencias en el hemisferio. Junto a la Argentina, han confirmado su asistencia representantes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. Asimismo, se destaca la presencia de José Antonio Kast, quien participará en calidad de presidente electo de Chile.

Tras las deliberaciones, a partir de las 15:15, el presidente Milei compartirá un almuerzo de trabajo ofrecido por su par estadounidense, Donald Trump. Este encuentro marca una nueva instancia de diálogo bilateral tras los recientes acercamientos entre ambos líderes. La jornada en Miami culminará con un evento de alto perfil, cuando el presidente Trump haga entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. Posteriormente, a las 21:30, Milei emprenderá su traslado hacia la ciudad de Nueva York para dar inicio a la denominada "Argentina Week".

La agenda financiera y cultural en Nueva York

A partir del domingo, el epicentro de la actividad presidencial se trasladará a Nueva York, donde la agenda combina una dimensión espiritual y académica con una fuerte impronta económica. El itinerario previsto incluye diversos hitos fundamentales: el domingo por la mañana el presidente visitará la tumba del Rebe de Lubavitch; el lunes, disertará en la Yeshiva University y participará como orador en la Gala Anual J100, organizada por el medio The Algemeiner. La agenda del martes incluye un encuentro de alto nivel con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, seguido por la inauguración oficial de la Argentina Week 2026, un evento estratégico organizado por la Embajada argentina en los Estados Unidos, con el respaldo fundamental de JPMorgan y Bank of America.

El cierre de la gira: Hacia la asunción en Chile

Tras finalizar su estancia en Nueva York, el mandatario partirá en un vuelo especial rumbo a Santiago de Chile. El objetivo del viaje es participar, el próximo miércoles, en la ceremonia de transmisión del mando presidencial. En dicha ocasión, José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile en el marco de una sesión solemne que tendrá lugar en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. Este tramo final de la gira subraya el interés de la administración Milei por fortalecer las alianzas de corte ideológico y económico en el Cono Sur, cerrando así una semana caracterizada por la diplomacia presidencial de alta intensidad.