ANSES en el centro de la incertidumbre: alertan por la posibilidad de otros 2.500 despidos

Ni bien terminó de promulgarse la Ley de Modernización Laboral, comenzaron a circular dentro de ANSES supuestos planes de achicamiento de personal, que fuentes gremiales estiman en 2.500 bajas.

El trascendido difundido durante la noche del jueves detallaba un esquema que incluiría:

2.400 cesantías

1.000 jubilaciones anticipadas

400 empleados que actualmente se encuentran de licencia médica

Aunque los números no cuentan con confirmación oficial, dentro del organismo se instalaron rápidamente como referencia para medir la dimensión de un eventual ajuste.

En paralelo, también se menciona que en los próximos días podría ofrecerse una fórmula de retiro voluntario con condiciones específicas:

Disponibilidad hasta 62 años de edad

25 años de antigüedad como tope

90 % del sueldo bruto

Sin deducción de ganancias

Pago en una sola cuota

En medio de este escenario, parte del personal expresó su malestar y expectativas frente a posibles medidas que alcancen también a la estructura jerárquica del organismo. "Vamos a ver si con estas medidas también obligan a jubilarse a los directores que ya recontra pasaron los requisitos y nunca se van", comentan trabajadores que se sienten amenazados por la racionalización que se vislumbra.

El interrogante sobre quienes quedarían fuera del sistema

Una de las preocupaciones centrales radica en cómo se cubrirá la contingencia de personas que quedarían desocupadas sin tener aún la edad jubilatoria, pero que sí cuentan con aportes previsionales.

Por el momento, no está claro qué mecanismo se aplicaría para atender esta situación, lo que añade incertidumbre al proceso que podría iniciarse en el organismo.

La PUAM bajo observación

En este contexto, también aparece en discusión el rol de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Este beneficio alcanza a personas mayores de 65 años que no cuentan con jubilación ni pensión y representa:

El 80 % de una jubilación mínima, actualizada por movilidad.

Cobertura de salud y servicios de PAMI.

Acceso al cobro de asignaciones familiares.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos recurrentes hacia este sistema es que otorga el mismo tratamiento a quienes poseen aportes incompletos y a quienes no tienen ninguno, incluyendo el caso de un extranjero sin historial contributivo.

Esta discusión sobre la PUAM aparece dentro del debate más amplio sobre la futura reforma previsional.

La advertencia sindical y el "desgaste institucional"

Las versiones sobre el ajuste fueron amplificadas en redes sociales por dirigentes del Sindicato de trabajadores de la ANSES (SECASFPI), quienes difundieron los números que tomaron estado público, aunque remarcaron que no existen confirmaciones oficiales.

Desde el sindicato denunciaron que el organismo atraviesa un proceso de "desgaste institucional".

El secretario gremial Carlos Ortega trazó un paralelo con procesos de reducción del pasado:

"Soy un sobreviviente de los noventa, y se está gestando un proceso similar: primero desgastan el organismo desde la burocracia, donde nos dicen 'sacamos esta oficina, ya no hacemos esto, ya no hacemos lo otro' y con eso lo van limando".

Según el dirigente, la reforma laboral recientemente aprobada abriría el camino para las cesantías y representaría una pérdida de derechos para los trabajadores.

UDAI vacías y menor actividad presencial

Otro factor que alimenta las versiones de recorte es la situación de las oficinas externas del organismo.

Las Unidades de Atención Integral (UDAI), históricamente destinadas a canalizar trámites presenciales, quedaron prácticamente desiertas luego de que se dejara de gestionar jubilaciones bajo la ley de moratoria que no fue prorrogada.

Como consecuencia, muchos de esos espacios hoy registran muy bajo nivel de actividad.

En términos generales, si bien no se renovaron numerosos contratos, dentro de ANSES continúa siendo significativa la cantidad de trabajadores que mantienen relaciones laborales bajo modalidad contractual.

Inquietud en los edificios y rumores persistentes

Durante las últimas horas, las versiones sobre cambios estructurales se multiplicaron dentro de las sedes del organismo.

En los pasillos, los trabajadores buscaban información entre delegados gremiales, intentando confirmar o descartar los rumores.

Las respuestas, sin embargo, no aportaban certezas. "Algo se viene", era la frase más repetida.

Entre algunos empleados también circulaba una lectura jurídica del momento actual: dado que el organismo se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, muchos consideraban que primero era necesario aprobar la reforma laboral para avanzar con despidos.

Un posible cambio de régimen laboral

Otro elemento que aparece en el llamado "runrún íntimo" dentro del organismo es la existencia de un decreto que estaría a la firma en la Jefatura de Gabinete.

Según estas versiones, la medida implicaría cambiar el encuadre laboral de ANSES.

Actualmente, el organismo se rige por:

Ley de Contrato de Trabajo

Convenio Colectivo de Trabajo

El decreto modificaría esa situación para que el personal pase a depender del régimen de los ministerios, como ocurre con la mayor parte del sector público.

Ese sistema se estructura bajo el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

La secuencia sugerida por estas versiones plantea una redefinición legal del organismo, que dejaría el esquema actual de contrato por tiempo indeterminado para integrarse a la estructura administrativa de los ministerios.

Un rediseño ligado a la futura reforma previsional

La magnitud final del eventual achicamiento dependerá, en gran medida, del alcance de la reforma previsional que se prepara.

Esa reforma podría redefinir:

Qué tareas seguirá administrando ANSES

Qué funciones podrían transferirse al sector privado

Actualmente, el sistema que gestiona el organismo incluye poco más de 6,03 millones de jubilados y pensionados, de acuerdo con el boletín estadístico de la Subsecretaría de Seguridad Social.

Incluso dentro de las especulaciones internas se menciona la posibilidad de que, en la estructura que quede luego del rediseño, se incorpore nuevo personal para completar la grilla de funciones.

El achicamiento neto, según se proyecta, estaría coordinado con una serie de transformaciones más amplias, entre ellas:

La reforma previsional en preparación

El retorno al sistema privado de retiros

Cambios en el sistema de la PUAM

La extensión de la edad jubilatoria

En ese marco, el futuro de ANSES aparece vinculado no solo a una reducción de personal, sino a una reconfiguración estructural del sistema previsional argentino.