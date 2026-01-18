El acuerdo Mercosur-Unión Europea se debatirá en febrero y marca un nuevo escenario para Argentina

El Gobierno nacional confirmó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea será debatido en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero, a partir del día 2. Así lo anunció el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien celebró la firma del tratado y remarcó su relevancia económica y política para la Argentina y sus provincias.

"Historia pura: con la presencia del Presidente de la Nación, Argentina suscribió al acuerdo Mercosur-Unión Europea", expresó Adorni a través de sus redes sociales. En ese marco, destacó que el entendimiento permitirá que "los argentinos accedan en mejores condiciones a un mercado de bienes y servicios de 450 millones de personas".

Un acuerdo histórico tras 26 años de negociaciones

El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo comercial histórico luego de más de 26 años de negociaciones. El tratado conformará un mercado con aranceles mínimos para bienes y servicios que alcanzará a más de 750 millones de consumidores, aunque para su entrada en vigencia deberá ser ratificado por los congresos de los países involucrados.

La ceremonia de firma contó con la presencia de distintos mandatarios, aunque se destacó la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Las definiciones de Javier Milei

Durante la firma del acuerdo, el presidente Javier Milei sostuvo que "los 25 años invertidos nos obligan a estar a la altura en esta etapa" y cuestionó los modelos económicos basados en el proteccionismo. "Argentina entiende de primera mano que el encierro y el proteccionismo amparado por la retórica en lugar de los resultados son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza", afirmó.

"El movimiento hacia la libertad y el comercio es la base de cualquier integración regional genuina", agregó el mandatario, al tiempo que consideró que avanzar en acuerdos de libre comercio "no es una opción, sino una necesidad".

Milei también se refirió a la situación regional y mencionó a Venezuela como ejemplo de las consecuencias del aislamiento, al valorar las acciones del gobierno de Estados Unidos que derivaron en la captura de Nicolás Maduro.

La mirada de la Unión Europea

El embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Hoeg, celebró el entendimiento y afirmó que "estamos creando el bloque comercial más grande del mundo". En declaraciones televisivas, sostuvo que el acuerdo permitirá el acceso a "más productos y mejores precios" y subrayó la importancia de contar con reglas claras en un contexto de turbulencia geopolítica.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la firma del tratado y aseguró que la UE eligió "el comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento". Destacó que el pacto creará "la mayor zona de libre comercio del mundo", con un peso económico de 22 billones de dólares, e incluirá un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible.