El reencuentro más esperado: Nahuel Gallo volvió a cenar con su familia

En el Edificio Centinela de la Gendarmería, el gendarme argentino Nahuel Gallo atraviesa una etapa decisiva: la recuperación física y psicológica tras un prolongado cautiverio de 448 días en Venezuela. Mientras se somete a una serie de estudios psicofísicos para determinar su condición antes de regresar a su hogar, el proceso avanza bajo estricta supervisión y en un entorno controlado.

En medio de ese contexto clínico y protocolar, hubo espacio para un momento íntimo que sintetiza el valor del reencuentro familiar. A través de sus redes sociales, su esposa, María Alexandra Gómez, compartió una imagen de la primera cena que la familia pudo disfrutar unida tras la extensa separación.

"Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados".

La escena, sencilla pero cargada de simbolismo, refleja el inicio de una nueva etapa. No se trata solo de una comida compartida, sino de la reconstrucción de un vínculo interrumpido durante más de un año.

448 días de cautiverio y salud negada

El relato de su esposa pone en dimensión la magnitud de la experiencia vivida.

"Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días... fueron 448 días. Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso".

La afirmación es contundente: la salud fue un recurso negado de manera deliberada durante el cautiverio. Esa privación constituye hoy uno de los ejes centrales del seguimiento médico.

Durante su permanencia en Venezuela, Gallo enfrentó condiciones adversas y limitaciones en el acceso a la atención médica. Las secuelas físicas y psicológicas son evaluadas ahora mediante un protocolo riguroso dispuesto por la Gendarmería Nacional.

Un protocolo exhaustivo y seguimiento permanente

El proceso de recuperación no es improvisado. Está supervisado por equipos médicos y psicológicos de la Gendarmería, que mantienen al gendarme bajo observación constante. Las fuentes cercanas a la familia remarcaron que la prioridad es su salud integral, razón por la cual permanece en un ambiente protegido, sin contacto con la prensa y con acceso restringido por recomendación profesional.

Entre los estudios realizados y programados se incluyen:

Estudios clínicos generales

Radiografías

Resonancias

Exámenes de nutrición

Evaluaciones psicológicas

Control oftalmológico

Tomografía realizada en el Hospital Militar

En relación con el control oftalmológico, se precisó que durante todo el tiempo que permaneció encerrado no utilizó sus anteojos, lo que motivó un seguimiento específico. Este lunes asistió al Hospital Militar para practicarse una tomografía y pasó por la guardia con ese fin.

Aunque a simple vista se advierte que perdió varios kilos, una fuente cercana destacó:

"Está evolucionando muy bien, todavía se está ubicando en tiempo y espacio".

La frase revela que la recuperación no es únicamente física. La readaptación al entorno y al ritmo cotidiano forma parte de un proceso gradual.

Respaldo institucional y futuro profesional

Durante su permanencia en el Edificio Centinela, Gallo recibió visitas de autoridades de la Gendarmería y compartió un almuerzo institucional con los jefes de la fuerza. El gesto fue interpretado como una señal de respaldo institucional y contención.

Oficialmente, el gendarme es considerado, por el momento, víctima de una detención ilegítima. En ese marco, las autoridades evalúan la posibilidad de premiarlo o condecorarlo.

Sin embargo, antes de cualquier definición, existen asuntos administrativos y personales pendientes.

"Hay muchas cosas que resolver. Desde su sueldo que está depositado en su cuenta, hasta pagar impuestos. Todo eso lleva tiempo".

También se confirmó que tiene acceso a su celular, a la televisión y a diarios. "Los tiempos los maneja él", aclararon, subrayando que cada decisión será adoptada con prudencia.

En cuanto a su destino de servicio, actualmente está destinado a Mendoza, aunque es probable que se consensúe un traslado definitivo a Buenos Aires.

"Lo está pensando", indicaron. "Hay muchas cosas que todavía no tienen respuesta".

La definición sobre su futuro profesional se tomará solo después de completar el proceso clínico y evaluar su evolución integral.

Justicia, pero cuando esté listo

La familia Gallo agradece la contención recibida y sostiene que la prioridad absoluta es la recuperación. Sin embargo, hay una decisión ya anticipada: la denuncia de los crímenes de lesa humanidad sufridos durante el cautiverio.

"Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana".

El mensaje no solo proyecta una futura instancia judicial, sino que define el tono con el que se encarará: sin odio, pero con convicción.

Paso a paso

Hoy, la escena de una carne asada compartida convive con resonancias, tomografías y evaluaciones psicológicas. El contraste no es menor. Marca el tránsito entre un pasado de privaciones y un presente de cuidados.

Después de 448 días de detención, la recuperación de Nahuel Gallo se construye en etapas: estudios clínicos, acompañamiento profesional, respaldo institucional y contención familiar.

El regreso pleno aún no tiene fecha. Las respuestas definitivas —sobre su salud, su destino profesional y las acciones judiciales— llegarán cuando el proceso lo permita. Por ahora, la consigna es clara y compartida por su entorno y la institución: primero la salud, paso a paso.