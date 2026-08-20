El CFI amplía en $450 millones su aporte para la Expo Catamarca

El Gobierno de Catamarca y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) avanzaron en un nuevo acuerdo destinado a fortalecer las políticas de desarrollo de la provincia. El gobernador Raúl Jalil y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, firmaron en la ciudad de Buenos Aires una adenda al convenio original rubricado a principios de año.

El nuevo entendimiento contempla un incremento de $450.000.000 en los fondos que serán destinados por la provincia al desarrollo de eventos, la promoción del turismo sustentable y las industrias culturales.

La ampliación del aporte se vincula directamente con una agenda de actividades que busca profundizar las acciones de promoción y desarrollo de Catamarca. En ese marco, uno de los principales destinos de estos nuevos recursos será la Expo Catamarca, evento que se realizará durante septiembre en el Predio Ferial Catamarca.

El acuerdo representa una continuidad del convenio firmado a comienzos de año y reafirma la coincidencia entre el Gobierno provincial y el CFI respecto de la necesidad de profundizar políticas destinadas al desarrollo de la provincia.

La Expo Catamarca

El nuevo aporte del CFI contribuirá al desarrollo de la Expo Catamarca, que tendrá lugar entre el 10 y el 12 de septiembre en el Predio Ferial Catamarca.

La convocatoria estará abierta a operadores vinculados con distintos sectores de la actividad económica y productiva. La propuesta reunirá al ámbito empresarial, turístico, comercial, industrial y minero, con una mirada que busca concentrar en un mismo espacio diferentes áreas consideradas relevantes para la provincia.

De acuerdo con la información proporcionada, la Expo Catamarca se anuncia como "la más importante y trascendente del año" en materia institucional y económica.

La magnitud de la convocatoria prevista y la diversidad de sectores involucrados ubican al evento como una de las acciones centrales dentro de la agenda que contempla el nuevo acuerdo entre Catamarca y el CFI.

En ese contexto, la ampliación de los fondos adquiere una relación directa con el objetivo de desarrollar actividades que contribuyan a la promoción de la provincia y a la generación de espacios de encuentro entre los distintos actores vinculados con la economía, el turismo, el comercio, la industria y la minería.

Turismo sustentable e industrias culturales

El alcance del acuerdo no se limita exclusivamente al desarrollo de la Expo Catamarca. La adenda contempla un incremento de recursos que serán destinados al desarrollo de eventos, promoción del turismo sustentable e industrias culturales.

Estos tres ejes forman parte de la agenda compartida entre el Gobierno de Catamarca y el Consejo Federal de Inversiones y constituyen el marco dentro del cual se amplía el aporte económico.

La promoción del turismo sustentable aparece vinculada con la estrategia de posicionamiento de Catamarca como un destino con creciente atractivo para visitantes. A su vez, las industrias culturales forman parte del conjunto de actividades contempladas dentro de las políticas de desarrollo que el acuerdo busca profundizar.

El aporte adicional de $450 millones amplía de esta manera los fondos previstos originalmente y permite fortalecer el desarrollo de las iniciativas contempladas en el convenio.

Posicionar a Catamarca

Uno de los principales puntos de coincidencia entre el Gobierno provincial y el CFI se encuentra en la importancia de seguir profundizando las políticas de desarrollo que permitan posicionar a Catamarca.

Según el acuerdo firmado por Jalil y Lamothe, esas políticas apuntan a consolidar a la provincia como un destino de creciente atractivo nacional e internacional para los visitantes.

La nueva adenda mantiene ese objetivo como uno de sus ejes centrales y amplía los recursos disponibles para avanzar en las acciones vinculadas con eventos, turismo sustentable e industrias culturales.

El entendimiento firmado en Buenos Aires se presenta así como una continuidad del trabajo iniciado con el convenio original, rubricado a principios de año, y como una ampliación de los fondos destinados a las políticas contempladas en ese marco.