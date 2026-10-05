Dolor en la cultura de Catamarca: se conoció el resultado de la autopsia del músico Abel Flores

En la tarde de este lunes, un trágico suceso conmocionó a los vecinos del departamento Valle Viejo cuando Diego Abel Flores Carrizo, un reconocido músico y artista catamarqueño de 35 años, fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Tristán Lobo, exactamente frente a la plaza de San Isidro.

La situación se desencadenó luego de que un vecino del lugar alertara sobre lo ocurrido, lo que motivó la inmediata intervención de los servicios de emergencia y de la Policía. Tras recibir el aviso correspondiente, los efectivos policiales se dirigieron con rapidez hasta el domicilio señalado. Una vez en el lugar de los hechos, los profesionales del SAME constataron formalmente el fallecimiento del hombre.

Inmediatamente después de confirmarse el deceso, se desplegó un riguroso operativo en la vivienda con el claro objetivo de preservar la escena y avanzar de manera firme con todas las actuaciones legales y periciales correspondientes. En el domicilio trabajó personal especializado de la Unidad Judicial N° 10, encargado de las directivas iniciales de rigor, junto con peritos pertenecientes al Cuerpo Interdisciplinario Forense, quienes relevaron minuciosamente cada rincón de la locación para esclarecer los matices del suceso.

Los resultados de la autopsia

El aspecto central para comprender las circunstancias del deceso quedó esclarecido horas más tarde, cuando en la tarde de este lunes se realizó la autopsia al cuerpo del artista. El informe médico-legal se llevó a cabo puntualmente a las 18 horas.

De acuerdo con los datos oficiales desprendidos del procedimiento forense, los resultados revelaron de manera fehaciente que la causa de la muerte fue un shock neurogénico.

El legado cultural y el profundo pesar en la comunidad artística

Más allá del trágico desenlace institucional y pericial, la figura de Diego Abel Flores Carrizo deja una huella imborrable en el ámbito artístico de la provincia. En vida, el joven había desarrollado una importante tarea vinculada con la música y el folclore regional, consolidándose como un eslabón fundamental en la valorización de las raíces locales.

Durante los últimos años, su labor se destacó por la recopilación de material de distintos referentes de la cultura popular catamarqueña, así como por su activa participación en diferentes ediciones del Catamarca Jazz Fest.

Todo este recorrido profesional y artístico lo vinculó estrechamente con distintos espacios y artistas de la escena cultural de la provincia. En dichos ámbitos, Flores Carrizo era ampliamente reconocido por su constante aporte a la difusión y preservación del patrimonio musical local.

Por este motivo, la noticia de su muerte provocó una profunda conmoción en toda la comunidad cultural catamarqueña, la cual no tardó en expresar su pesar ante la irreparable pérdida del joven artista, cuyo legado musical y cultural permanecerá vigente en la memoria colectiva de la región.