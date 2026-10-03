Frente frío, viento y posibles lluvias: cómo estará el tiempo en Catamarca este fin de semana

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca tendrá este sábado 3 de octubre una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y los 28°C, según el pronóstico difundido por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos de Catamarca Capital.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 15°C, de acuerdo con el parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). No se esperan lluvias en las primeras horas del día y los vientos del sector sur soplarán a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad se ubicará en torno al 54% y la visibilidad será buena. El sol saldrá a las 6:59 y se ocultará a las 19:24.

Hacia el mediodía y durante la siesta, se espera el ingreso de un frente frío desde el sur, acompañado por ráfagas de entre 25 y 50 km/h. La temperatura máxima prevista será de 28°C.

Por la noche, no se descartan chaparrones aislados, aunque la probabilidad de precipitaciones será baja. Se estima una acumulación de entre 0 y 2 milímetros.

Cómo estará el tiempo durante el domingo y el lunes

Para el domingo 4 de octubre, se prevé que continúe la inestabilidad, con baja probabilidad de chaparrones. El viento norte soplará con ráfagas de entre 20 y 45 km/h.

La temperatura mínima rondará los 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C. En cuanto a las precipitaciones, se estima una acumulación de entre 0 y 4 milímetros.

En tanto, el lunes 5 de octubre se espera una recuperación moderada de las temperaturas, con una mínima de 17°C y una máxima de 24°C.

El cielo permanecerá parcialmente nublado y, durante la tarde, se intensificará el viento norte, con velocidades que podrían generar ráfagas de entre 30 y 45 km/h. No se esperan precipitaciones para esa jornada.

El viento norte se intensificará el martes

Como anticipo para el martes, la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos advirtió que el viento norte podría intensificarse, con ráfagas de hasta 60 km/h.

De esta manera, el pronóstico anticipa varios días con cambios en las condiciones meteorológicas en la Capital catamarqueña, con el paso de un frente frío, un descenso de temperatura durante el domingo y el posterior aumento de la intensidad del viento norte.