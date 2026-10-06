Milei llegará a Catamarca el 29 de octubre para inaugurar obras de Río Tinto y Galán

Finalmente, el gobernador Raúl Jalil confirmó que el presidente Javier Milei visitará Catamarca el próximo 29 de octubre para participar de la inauguración de obras vinculadas con proyectos mineros que se desarrollan en la provincia.

La visita presidencial tendrá como uno de sus principales objetivos la inauguración de obras correspondientes a Río Tinto, una de las empresas vinculadas al desarrollo minero en Catamarca. Según señalaron fuentes oficiales a La Unión, Milei llegará a la provincia para participar específicamente de la inauguración de la expansión del proyecto Fénix 1B.

"Viene para inaugurar la expansión del proyecto Fénix 1B", señalaron las fuentes oficiales a La Unión, confirmando así el eje central de la actividad prevista para el mandatario nacional.

La llegada del Presidente se producirá dentro de una agenda que contempla recorridas por distintas provincias durante los próximos meses y hasta diciembre, con el objetivo de poner en relevancia proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las inversiones comprometidas en diferentes regiones del país.

Galán Litio también tendrá su propia inauguración

La agenda minera de Catamarca no quedará limitada a la actividad vinculada con Río Tinto. Durante este mes también está previsto otro acontecimiento relacionado con la actividad minera. Según se informó, en los próximos días se dejará inaugurada la planta de Galán Litio, correspondiente al proyecto Hombre Muerto Oeste.

De esta manera, Catamarca tendrá dos acontecimientos vinculados con proyectos mineros en un período cercano: por un lado, la próxima inauguración de la planta de Galán Litio y, por otro, la visita presidencial del 29 de octubre para participar de la inauguración de obras vinculadas con Río Tinto y la expansión del proyecto Fénix 1B.

La sucesión de estas actividades coloca nuevamente a los proyectos mineros como uno de los ejes de la agenda provincial y de la planificación que el Gobierno nacional busca exhibir durante sus recorridas por distintas jurisdicciones.

Una recorrida presidencial por los proyectos del RIGI

La visita de Javier Milei a Catamarca se inscribe en un recorrido que contempla otras provincias durante los próximos meses y hasta diciembre.

La agenda presidencial también incluye:

San Juan .

. Río Negro .

. Neuquén .

. Salta .

. La Pampa .

. Mendoza .

. Jujuy .

. Santa Fe.

El Gobierno busca utilizar estas recorridas para poner en relevancia los proyectos que ingresaron al RIGI y las inversiones comprometidas en distintas regiones del país. En ese esquema, Catamarca aparece dentro del mapa de inversiones alcanzadas por el régimen, principalmente a través de iniciativas relacionadas con la actividad minera.

La presencia presidencial en la provincia el 29 de octubre quedará vinculada de manera directa con uno de esos desarrollos, al estar prevista la inauguración de la expansión del proyecto Fénix 1B de Río Tinto.

Agua Rica, otro proyecto catamarqueño incluido en el RIGI

Dentro del mapa de inversiones alcanzadas por el RIGI, Catamarca cuenta con distintos proyectos vinculados con la minería. Uno de ellos es Agua Rica, de Glencore, que recibió la aprobación para ingresar al régimen y contempla una inversión estimada en US$4.000 millones.

El proyecto fue anunciado durante la Argentina Week, realizada en París. En ese marco, Javier Milei y representantes de la compañía destacaron la inversión prevista para el desarrollo de Agua Rica.

La incorporación de este proyecto al RIGI constituye uno de los elementos que ubican a Catamarca dentro del mapa de inversiones que el Gobierno nacional busca destacar a través de la agenda presidencial por distintas provincias.

Así, la actividad minera aparece como uno de los principales puntos de conexión entre la agenda provincial y el esquema de inversiones que el Gobierno nacional pretende poner en relevancia durante las recorridas previstas hasta diciembre.

Diablillos y los proyectos que atraviesan límites provinciales

Además de Agua Rica, existen otros proyectos que involucran a Catamarca y otras provincias. Entre ellos se encuentra Diablillos, ubicado en una zona limítrofe con Salta y vinculado con la exploración y el desarrollo de recursos de oro y plata.

El caso de Diablillos forma parte de los proyectos que exceden el ámbito de una sola jurisdicción provincial y se incorporan al mapa de iniciativas mineras mencionado en el marco de las inversiones vinculadas con el RIGI.

De esta manera, el escenario presentado para Catamarca combina proyectos propios de la provincia con otros desarrollos que involucran territorios provinciales cercanos.