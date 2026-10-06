Jalil en la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro con Karina Milei y Santilli

Con la presencia de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Saénz (Salta), el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la empresa minera POSCO dejó formalmente inaugurada Planta II del Proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto. Se trata del primer proyecto que entra en funcionamiento con inversión realizada a través del RIGI. En el acto, además, el presidente de Posco Argentina, Hyeon Park; el embajador de Corea del Sur, Lee Chong Hwa; la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, entre otras autoridades.

La jornada inaugural incluyó actos simultáneos en el Centro de Convenciones de Limache de la ciudad de Salta, en la Puna (donde están ubicadas las plantas) y en el Hotel Casino Catamarca, en el marco de la nueva instalación que contempla una capacidad de producción proyectada en 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio orientadas al mercado de exportación, con un período de incremento progresivo previsto para 2027.

En la oportunidad, las autoridades provinciales también firmaron un memorándum de entendimiento para avanzar con las etapas III y IV del proyecto, con el objetivo de alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio. El acuerdo establece una hoja de trabajo conjunta para acompañar la expansión del proyecto y representa una nueva instancia de articulación entre Salta, Catamarca y la empresa para impulsar inversiones, empleo, desarrollo de proveedores y formación de capacidades, con especial impacto en las comunidades de la Puna.

El gobernador Raúl Jalil destacó que "el desarrollo de POSCO permitió transformar una zona que históricamente había sido motivo de conflicto entre Salta y Catamarca en un espacio de cooperación y desarrollo conjunto", y resaltó que el proyecto contribuirá a incrementar las exportaciones, mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer la integración de la Región del Litio junto a Jujuy.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, destacó la importancia de la nueva planta de POSCO y afirmó que la inversión representa el inicio de una nueva etapa para la minería argentina. "Llegamos al norte para dar el puntapié inicial a una etapa más de inversiones en minería en la Argentina", señaló, y atribuyó el crecimiento de las inversiones a la estabilidad macroeconómica y al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Santilli destacó especialmente el impacto del régimen en Salta y Catamarca. "Salta ya tiene con el RIGI 9.380 millones de dólares aprobados y Catamarca, 9.000 millones", afirmó, y señaló que estos proyectos representan nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para ambas provincias. El funcionario nacional también valoró el trabajo conjunto entre Salta y Catamarca para transformar una zona que históricamente fue motivo de conflicto en "un lugar de concordia" y cooperación.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, transmitió el saludo del presidente Javier Milei y destacó el impacto de la nueva inversión de POSCO en la región. "Esta nueva inversión significa más producción, más empleo y más oportunidades para la región", afirmó, y valoró especialmente a quienes invierten en el país, generan trabajo y contribuyen al desarrollo.

El RIGI comienza a dar resultados

Es importante mencionar que la construcción de la Planta II en el Proyecto Sal de Oro fue posible mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al cual POSCO ingresó en junio con una inversión garantizada de US$ 547 millones, para obtener beneficios de estabilidad fiscal, tributaria, aduanera y cambiaria.

Asimismo, el Proyecto Sal de Oro en general tiene prevista una inversión total superior a los US$ 2.000 millones, distribuidos en las distintas fases de construcción y puesta en marcha de sus dos plantas, de hidróxido y de carbonato de litio.