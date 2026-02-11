El Congreso bajo asedio: gremios y movimientos sociales se movilizan contra la reforma laboral

La ciudad de Buenos Aires vive hoy una jornada de profunda agitación política y social. Desde el mediodía, un heterogéneo pero nutrido abanico de organizaciones sociales, agrupaciones de izquierda y sindicatos ha comenzado a confluir en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El objetivo es claro: dar forma a la masiva movilización encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo absoluto a la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional, que enfrenta hoy su tratamiento crucial en el Senado.

A medida que el sol alcanzaba su punto más alto, el frente de la plaza —sector estratégico donde se prevé que se plante la columna principal de la CGT— comenzó a poblarse de banderas y estandartes. Debido a las altas temperaturas, las primeras camadas de manifestantes buscaron refugio en las zonas de sombra, distribuyéndose principalmente bajo los árboles que dividen la emblemática Plaza de los Dos Congresos. Se estima que el momento de mayor volumen político ocurrirá a las 15 horas, momento para el cual se espera la llegada de la cúpula de la central obrera, principal impulsora del reclamo.

La magnitud de la convocatoria no solo se limita a la estructura tradicional de la CGT. En las calles porteñas también se han hecho presentes las dos vertientes de la CTA, sumando sus fuerzas a otras expresiones sindicales que rechazan los cambios en la legislación laboral. Entre los sectores que ya han marcado su presencia efectiva en la zona, se destacan trabajadores municipales bonaerenses, empleados bancarios y trabajadores estatales.

El escenario en las afueras del recinto combina la protesta política con la dinámica urbana de las grandes marchas; a lo largo de toda la plaza, se han desplegado ya numerosos puestos de comida improvisados para abastecer a las columnas que planean permanecer en el lugar durante varias horas. Cabe destacar que, mientras la protesta gana volumen afuera, dentro del recinto la sesión continuará su curso habitual, dado que se prevé que la votación final sobre el proyecto se concrete recién entrada la noche.

Al malestar estrictamente sindical se ha sumado un componente político de peso. La corriente del peronismo que lidera el hoy fortalecido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participa activamente a través de su agrupación Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Asimismo, la organización kirchnerista La Cámpora ha movilizado su propia columna, integrándose a un despliegue que incluye también a otras agrupaciones periféricas del Partido Justicialista.

Esta convergencia de actores políticos y gremiales ha servido también para dar cobijo a reclamos persistentes de otros sectores vulnerables. La movilización de la CGT ha integrado la protesta semanal que llevan adelante distintos grupos de jubilados cada miércoles. Es un punto de especial atención para las autoridades, ya que en estas convocatorias de los miércoles —usualmente más modestas— ya se han registrado numerosos incidentes en semanas anteriores.

Seguridad y expectativas ante la votación

Dada la sensibilidad de la jornada y la importancia del debate legislativo, se ha dispuesto un fuerte operativo de seguridad en toda la zona que rodea al Congreso. El objetivo de las fuerzas de seguridad es mantener el orden y evitar desbordes mientras las columnas de manifestantes continúan engrosándose a la espera de definiciones desde el Senado.

La jornada se perfila como una de las más complejas del año en términos de conflictividad social, con una plaza dividida entre el folklore de las banderas y la vigilancia policial. La mirada de todos los actores está puesta en lo que suceda dentro del recinto al caer la noche, cuando el conteo de votos determine el destino de una reforma que ha logrado unificar en su contra a los sectores más representativos del arco sindical y social de la Argentina.