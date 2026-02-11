"Desprotección total": el duro rechazo de Lucía Corpacci a la ley laboral

En una jornada decisiva para el futuro de la legislación laboral en Argentina, la Cámara de Senadores de la Nación es hoy el escenario de una confrontación de modelos contrapuestos. El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional avanza en el recinto en lo que se anticipa como una jornada legislativa favorable para el oficialismo, gracias al respaldo manifestado por los bloques del PRO, la UCR y diversas bancadas provinciales que han manifestado su apoyo a la medida.

Sin embargo, el clima de consenso que intenta proyectar el Poder Ejecutivo se vio empañado por las denuncias de irregularidades en el procedimiento legislativo. La senadora Lucía Corpacci denunció una maniobra de último minuto que pone en duda la transparencia del debate. Según reveló la legisladora, a las 8 de la mañana de hoy recibieron lo que se supone es la versión definitiva del texto, el cual incluye la modificación de 50 artículos. Esta alteración representa nada menos que el 25% del proyecto de ley, modificado sin discusión previa y notificado apenas horas antes del inicio de la sesión, lo que motivó las fuertes críticas de la bancada peronista.

El eje central de la crítica de Corpacci radica en un cambio de paradigma que, según su visión, resulta peligroso para la estabilidad de las familias. Para la senadora, la iniciativa pierde toda visión del hombre como sujeto de derecho, ignorando que el trabajo es un derecho esencial que genera dignidad. La legisladora catamarqueña fue contundente al diferenciar la naturaleza del empleo de la de cualquier otro bien transable en el mercado, cuestionando tajantemente que se intente despojar al trabajador de su reconocimiento esencial.

En sus declaraciones, remarcó que este proyecto de ley considera al trabajo como una mercancía, una concepción que rechaza de plano. Sostuvo que el empleo no es algo que se puede vender, marcando una distinción ética profunda: el trabajador no vende su trabajo, sino que vive de él. Bajo esta premisa, Corpacci subrayó que el empleado no tiene un bien para vender como sí lo tiene el empresario, y que el enfoque de la ley lo deja en una situación de absoluta desprotección frente a los cambios estructurales propuestos.

La bancada peronista ha unificado su discurso en torno a la pérdida de conquistas históricas, señalando que las medidas afectan directamente las indemnizaciones, el pago de las horas extras y las vacaciones. En este contexto, Corpacci salió al cruce de uno de los principales argumentos del oficialismo y aseguró que el discurso que sostiene que esta reforma laboral "generará más trabajo" es "una mentira". Para la senadora, la quita de derechos no funciona como un incentivo real para la creación de puestos de calidad, sino que simplemente precariza la situación de quienes ya están dentro del sistema.

La legisladora argumentó que cuando se habla de una verdadera modernización laboral, el camino debería ser el que sigue el resto del mundo, con tendencias hacia jornadas laborales reducidas y un mayor reconocimiento de derechos sociales.

Mencionó específicamente la importancia de proteger los derechos cuando nace un niño en la familia y la implementación de licencias compartidas como ejemplos de progreso real. Contrario a este camino de avance, sentenció que la propuesta actual implica un retroceso donde se quitan derechos fundamentales en lugar de expandirlos. Con esta postura, el debate en el Senado continúa bajo una fuerte tensión política y un futuro incierto para los sectores asalariados.