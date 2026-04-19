El Gobierno activa el Congreso: envió al Senado reformas clave en Discapacidad y Salud Mental

El Gobierno nacional dio un paso decisivo este sábado al enviar al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una maniobra orientada a reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas. Según confirmaron fuentes legislativas, ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores, una decisión que no fue casual, sino parte de una estrategia política cuidadosamente delineada.

La definición se produjo en el marco de una reunión de la denominada "mesa chica" en Casa Rosada, donde participaron figuras centrales del oficialismo como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. En ese encuentro se delinearon los pasos a seguir para retomar la iniciativa legislativa en un contexto donde el Gobierno busca consolidar su presencia en el Congreso.

El Senado como punto de partida

La decisión de que ambas reformas ingresen por el Senado responde a una lógica política concreta. En esa Cámara, el oficialismo logró construir una mayoría sólida, lo que le permite iniciar el tratamiento de los proyectos en un ámbito más favorable.

Además, que el Senado funcione como Cámara de origen ofrece una ventaja estratégica: en caso de que surjan modificaciones durante el debate en Diputados, el texto podrá regresar a una instancia donde el Gobierno cuenta con mayor margen de maniobra para sostener su redacción original o negociar cambios.

Este movimiento no sólo apunta a garantizar un trámite legislativo más controlado, sino también a ordenar el calendario parlamentario en función de los objetivos del Ejecutivo.

Reformas en el centro de la agenda

Las iniciativas enviadas abarcan dos áreas sensibles y de alto impacto:

Reforma de la Ley de Salud Mental .

. Reforma de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Ambos proyectos forman parte de un paquete que el oficialismo considera prioritario para relanzar su agenda en el Congreso. Su tratamiento se inscribe en una estrategia más amplia que busca imprimirle dinamismo a la actividad legislativa en las próximas semanas.

Los próximos pasos

El envío de estos proyectos se produce en la antesala del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un momento clave en el calendario político que el Gobierno busca aprovechar para mostrar iniciativa y capacidad de gestión en el ámbito legislativo.

En paralelo, el Ejecutivo evalúa avanzar con otras iniciativas que también forman parte de su hoja de ruta. Entre ellas se destacan:

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada .

. Ley Hojarasca.

En el caso de Hojarasca, la intención oficial es tratarla el martes en comisión y, si no surgen inconvenientes, llevarla al recinto al día siguiente. Este cronograma evidencia la voluntad de acelerar los tiempos parlamentarios y sostener el impulso político.

Por otro lado, la situación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada presenta mayores complejidades. El debate continúa abierto en el Senado y aún no hay fecha de dictamen. Esto se debe a reparos de la oposición dialoguista, que planteó objeciones a modificaciones introducidas sin consenso tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones.

Debido a los plazos reglamentarios, se estima que esta iniciativa recién podría llegar al recinto en el mes de mayo, lo que marca un contraste con el ritmo más ágil que el oficialismo busca imprimir a otros proyectos.

Una estrategia integral

El envío de las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia integral del Gobierno para recuperar centralidad en el Congreso. La combinación de proyectos nuevos con el impulso a iniciativas ya en debate refleja un intento por ordenar prioridades y consolidar mayorías en momentos clave.

Con el Senado como punto de partida y una agenda que combina temas sociales y económicos, el oficialismo busca reconfigurar el escenario legislativo en las próximas semanas, en un contexto donde cada movimiento parlamentario adquiere relevancia política.