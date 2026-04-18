Milei viajó a Israel y se reunirá con Netanyahu en medio de un escenario regional inestable

El presidente Javier Milei emprendió este sábado una nueva gira internacional con destino a Israel, en lo que constituye su tercera visita oficial a ese país desde el inicio de su mandato. La misión adquiere relevancia no solo por su reiteración, sino también por el contexto en el que se produce: una reciente tregua con El Líbano que ha puesto en pausa un enfrentamiento de alta intensidad entre ambas naciones.

El mandatario partió a las 11:25 desde el Aeroparque Jorge Newbery a bordo del avión presidencial ARG01. El itinerario incluyó una escala técnica de reaprovisionamiento en las Islas Canarias, donde la aeronave arribó a la 1:05 (hora local, 21:05 de Argentina), con una duración aproximada de una hora y media. Desde allí, la comitiva continuó su trayecto hacia el Aeropuerto Ben Gurión, con una llegada estimada a las 10:30 hora local (4:30 en Argentina).

Una delegación de alto nivel

La comitiva oficial que acompaña al Presidente está integrada por figuras clave del Gobierno:

Karina Milei , secretaria general de la Presidencia

, secretaria general de la Presidencia Pablo Quirno , ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia

Esta delegación refleja el carácter estratégico y multidimensional del viaje, que combina diplomacia, राजनीति y vínculos institucionales.

Agenda oficial: símbolos y acuerdos

A su llegada, el primer gesto del mandatario será de carácter simbólico: la visita al Muro de los Lamentos, una práctica que Milei ha convertido en tradición en cada uno de sus viajes a Israel.

En paralelo, el canciller Pablo Quirno mantendrá una reunión a las 16:15 con su par israelí, Gideon Sa'ar, en el marco de una agenda bilateral propia.

Más tarde, a las 17:30, el Presidente argentino protagonizará un encuentro clave con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Este cónclave podría derivar en anuncios relevantes, entre ellos:

El vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al

La firma de acuerdos conjuntos entre ambos países

Por la noche, Milei asistirá a una parte de la ceremonia del 78.º Día de la Independencia de Israel, específicamente al tradicional encendido de antorchas en el Monte Herzl. La invitación fue extendida por Netanyahu, quien también convocó al líder republicano Donald Trump.

Reconocimientos académicos y encuentros institucionales

El lunes, la agenda presidencial continuará con un evento de alto perfil académico: la entrega del Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan. La ceremonia comenzará a las 10:30 y contará con una exposición del propio Milei.

Durante esa misma jornada, el mandatario se reunirá con el presidente israelí, Isaac Herzog, a las 15:30. Posteriormente, visitará la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos y también tomará la palabra.

Cierre del viaje y retorno

Antes de iniciar su regreso, Milei tiene previsto mantener encuentros con rabinos y realizar una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

La jornada final incluiría nuevamente su participación en las celebraciones del 78.º Día de la Independencia de Israel. El retorno está programado para las 23:30, con llegada a Argentina prevista para media mañana del miércoles.

Una visita que consolida vínculos

Esta tercera visita de Javier Milei a Israel se inscribe en una estrategia de profundización de lazos bilaterales, con una agenda que combina gestos simbólicos, encuentros políticos de alto nivel y reconocimientos institucionales. En un escenario internacional atravesado por tensiones recientes, la presencia del mandatario argentino adquiere una dimensión que excede lo protocolar y se proyecta como una señal de alineamiento y cooperación sostenida.