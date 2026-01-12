El Gobierno busca reactivar Ficha Limpia en el Senado y calcula hasta 40 votos a favor

El Gobierno nacional volvió a entusiasmarse con la posibilidad de aprobar este año la ley de Ficha Limpia en el Senado, una iniciativa que fracasó en mayo del año pasado pero que ahora, según los cálculos oficiales, podría alcanzar entre 39 y 40 votos positivos, superando la mayoría absoluta requerida.

Días atrás, el presidente Javier Milei ratificó que La Libertad Avanza (LLA) insistirá con el proyecto que impide postularse a cargos públicos a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública. La norma ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, pero fue rechazada en el Senado por el kirchnerismo y por el cambio de postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

El proyecto de Ficha Limpia modifica las reglas de elegibilidad electoral y, en su momento, impactaba directamente sobre la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras la caída de la iniciativa, el trámite judicial siguió su curso y la Corte Suprema confirmó la condena, mientras el rechazo legislativo fue celebrado abiertamente por sectores de la oposición en el recinto.

Un Senado con otra correlación de fuerzas

El escenario actual es sensiblemente distinto. El interbloque oficialista en la Cámara alta, conducido por Patricia Bullrich, pasó de contar con seis o siete senadores antes del 10 de diciembre a reunir hoy 21 bancas. Si bien esa cifra aún no alcanza por sí sola los 37 votos necesarios, el Gobierno confía en sumar adhesiones de bloques dialoguistas y legisladores provinciales.

Para lograr la mayoría absoluta, la Casa Rosada necesita el respaldo de la Unión Cívica Radical (10 senadores), el PRO (3) y un grupo de legisladores provinciales. En la votación de mayo de 2025, varios de esos apoyos ya se habían expresado y hoy continúan ocupando sus bancas.

Entre los senadores radicales que votaron a favor se encuentran Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela (Corrientes), Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca), Eduardo Galaretto y Carolina Losada (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza), y Daniel Kroneberger (La Pampa). A ellos se suman referentes del PRO como Martín Goerling Lara, Andrea Cristina y Victoria Huala.

También acompañaron la iniciativa los senadores de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba), así como la radical Edith Terenzi (Chubut), hoy fuera de ese espacio.

En el grupo de legisladores provinciales aparecen los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y la tucumana Beatriz Ávila, habitual aliada del oficialismo. Con esos respaldos, la cuenta alcanza los 39 votos, sin incluir a nuevos senadores que asumieron en diciembre y que podrían acompañar la propuesta, lo que elevaría el piso a unos 40 apoyos.

El rol de los misioneros y el próximo paso legislativo

Los senadores misioneros Arce y Rojas Decut, cuya postura fue clave para bloquear la ley el año pasado, se mostraron recientemente más proclives a respaldar la iniciativa. "Creemos que Ficha Limpia tiene que salir, la sociedad lo demanda", sostuvo Rojas Decut en declaraciones radiales.

Con este panorama, el único paso pendiente es que el Poder Ejecutivo active formalmente el tratamiento del proyecto, ya sea en eventuales sesiones extraordinarias en febrero o a partir de marzo, cuando se inicie el período ordinario. En Diputados, el oficialismo no prevé mayores obstáculos.

Así, Ficha Limpia vuelve a instalarse en la agenda política nacional, con un Senado renovado, apoyo de legisladores de Catamarca y otras provincias, y la expectativa del Gobierno de saldar una de las deudas legislativas más emblemáticas de los últimos años.