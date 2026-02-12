Reforma laboral: así votaron los senadores de Catamarca en la media sanción

Tras una sesión maratónica, la Cámara de Senadores de la Nación otorgó media sanción al proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno de Javier Milei. En ese contexto, los representantes de Catamarca mostraron posturas divididas frente a la iniciativa oficialista.

El proyecto fue aprobado con 42 votos afirmativos y 30 negativos, en una votación que reflejó un fuerte respaldo de sectores de la oposición dialoguista. La Libertad Avanza logró avanzar con la propuesta tras negociar distintos puntos con la Unión Cívica Radical, el PRO y algunos gobernadores.

En cuanto al posicionamiento de los legisladores catamarqueños, el senador Flavio Fama, del bloque de la Unión Cívica Radical, votó a favor del proyecto impulsado por el oficialismo.

Por su parte, Lucía Corpacci, de Unión por la Patria, y Guillermo Andrada, de Convicción Federal, se pronunciaron en contra de la reforma.

De esta manera, la delegación catamarqueña en el Senado exhibió un comportamiento dispar frente a una de las iniciativas centrales del Ejecutivo nacional.