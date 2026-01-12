El Gobierno confirmó que 22 de los 32 incendios en Chubut están completamente extinguidos

El Gobierno nacional confirmó que 22 de los 32 incendios forestales registrados en la provincia de Chubut se encuentran "completamente extinguidos", en el marco del operativo conjunto desplegado para combatir el fuego en la región patagónica.

La información fue difundida por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje publicado en la red social X, donde destacó el trabajo de los brigadistas y la coordinación entre organismos nacionales y provinciales frente a la emergencia.

No obstante, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, advirtió que, pese a las precipitaciones registradas en las últimas horas, el operativo no se detiene. "Si bien la lluvia ayudó en algunos sectores, el foco principal continúa activo y la situación sigue siendo crítica. No hay margen para relajarse", sostuvo.

El mandatario provincial confirmó que ya se registraron viviendas afectadas, personas evacuadas y que la Justicia determinó la intencionalidad de los incendios. En ese sentido, aseguró que la Provincia avanzará "hasta las últimas consecuencias para que los responsables respondan ante la ley".

Estado actual de la emergencia

Tras una nueva reunión del Comando de Operaciones en Las Golondrinas, de la que participaron autoridades provinciales, brigadistas, intendentes, equipos técnicos y voluntarios, el Gobierno de Chubut difundió un reporte actualizado sobre la situación en la zona cordillerana.

Según el informe, se confirmaron 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos. Ocho personas continúan evacuadas en la localidad de Epuyén, mientras que se registró un herido con quemaduras graves, quien fue derivado al Hospital de Bariloche.

En cuanto a los servicios, Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén funcionan con normalidad. En cambio, Epuyén y Cholila permanecen sin suministro eléctrico debido a daños en el tendido, aunque se estima que el servicio podría restablecerse durante la madrugada del lunes. Más de 50 trabajadores de Servicios Públicos e Infraestructura trabajan en esas tareas.

En total, 581 personas se encuentran abocadas al operativo, entre brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad, voluntarios y equipos de apoyo. Participan dotaciones de Chubut, Neuquén, Río Negro, Córdoba y el Servicio Nacional del Manejo del Fuego. Este domingo se sumaron 63 brigadistas cordobeses y 15 del organismo nacional.

Además, se desplegaron 156 agentes en hospitales rurales y puestos sanitarios, y operan ocho medios aéreos: dos helicópteros, dos aviones hidrantes, tres aeronaves anfibias y el Boeing 737 FireLiner aportado por la provincia de Santiago del Estero.

El operativo nacional

En su comunicado, Adorni destacó que el despliegue incluyó recursos humanos, logísticos y materiales en las zonas afectadas. "Gracias al heroico accionar de los 295 brigadistas que se encuentran al frente del combate contra el fuego, 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos", afirmó.

El funcionario detalló la participación de distintos organismos del Estado nacional:

Agencia Federal de Emergencias (AFE): desplegó 14 medios aéreos, 104 brigadistas con autobombas y vehículos logísticos, seis camiones de comando con dormitorios y cocina, y elaboró pronósticos especiales para la toma de decisiones operativas.

Gendarmería Nacional y Policía Federal: colaboran con tareas de asistencia vial ante los cortes de rutas.

Administración de Parques Nacionales: aportó 128 brigadistas, vehículos logísticos, camiones autobomba, embarcaciones, monitoreo satelital y con drones, y centros de comando.

Ministerio de Defensa: brindó apoyo humanitario y logístico, con un helicóptero Bell UH-1H, personal militar y un camión cisterna de combustible aeronáutico.

Ministerio de Capital Humano: envió camiones con provisiones para damnificados, incluyendo vestimenta, agua, alimentos, colchones y electrodomésticos.

Ministerio de Salud: desplegó personal sanitario especializado, ambulancias, vehículos 4x4 y dispositivos de atención rápida para brigadistas y pobladores.

Cancillería: gestionó la provisión de recursos aéreos adicionales desde Chile.

Vialidad Nacional: aportó camiones cisterna, maquinaria y logística para abastecer a los equipos de combate.

Además, empresas privadas colaboraron con donaciones y asistencia financiera. YPF aportó combustible para los equipos de auxilio, Aerolíneas Argentinas donó dispositivos para almacenamiento de agua y el Banco Nación dispuso medidas de apoyo crediticio y prórroga de vencimientos para los afectados.