A diez días de comenzadas las obras de la Nueva Terminal, el basural crece sin control

Hace diez días comenzaron las primeras tareas vinculadas con la construcción de la nueva Terminal Metropolitana de Ómnibus de Catamarca, una obra considerada estratégica para el transporte provincial y que apunta a dotar a la ciudad de una infraestructura de mayores dimensiones y adaptada a nuevas necesidades operativas y de conectividad.

El inicio de los trabajos incluyó tareas de limpieza, desmonte y movimiento de suelo sobre el predio donde será levantada la futura infraestructura, de acuerdo con el anuncio oficial realizado hace diez días.

La nueva terminal estará emplazada sobre avenida Juan Chelemín, en las proximidades de la avenida de Circunvalación y del predio perteneciente al Club San Lorenzo de Alem. Se trata de un sector de la ciudad que experimentará una importante transformación a partir del desarrollo de la infraestructura proyectada.

El proyecto fue presentado como una de las principales apuestas en materia de transporte. La futura terminal tendrá como objetivo ofrecer a Catamarca un espacio de mayores dimensiones que el edificio actual, con características vinculadas a las nuevas necesidades operativas y de conectividad.

El avance de los primeros trabajos marca así el comienzo de una intervención destinada a modificar uno de los sectores de acceso y circulación vinculados al transporte provincial. A pesar de la presentación oficial, poco o casi nada de hace con el basural que crece día con día a pocos metros y que nada le aporta a la inversión provincial.

Foto La Unión

El basural que crece a pocos metros

Es que a la par del inicio de las tareas de la nueva terminal, otro escenario sigue generando preocupación entre los vecinos de la zona.

Como ya lo consignó La Unión, a escasa distancia del predio donde se levantará la futura infraestructura crece un importante basural, cuya expansión genera cuestionamientos debido al contraste que presenta con una obra destinada a convertirse en una de las principales puertas de ingreso a la provincia.

Los residuos se acumulan a pocas cuadras del lugar donde se desarrollan actualmente los trabajos. El punto señalado se encuentra específicamente en las inmediaciones de avenida Chelemín y la rotonda que comunica con el Club San Lorenzo y el nuevo Mercado de Abasto Municipal.

El crecimiento de este espacio es en este momento una situación que, de acuerdo con lo señalado, ya comenzó a despertar la alarma de quienes viven en el sector, particularmente por la falta de control oficial.

El contraste resulta evidente: mientras en un predio cercano se ponen en marcha las tareas iniciales de una infraestructura proyectada para transformar el sistema de transporte provincial, a pocos metros se consolida un espacio utilizado para la descarga de desperdicios.

El nuevo punto de descarga de residuos

De acuerdo con información de La Unión, el sector ya es un nuevo punto de descarga de residuos de distinta naturaleza. La situación adquiere particular relevancia porque, pese a las advertencias realizadas, a la fecha no se trabaja para evitar o corregir la expansión del basural.

Por el contrario, parte de los residuos fue compactada mediante maquinaria, dejando más espacio disponible para que continúe la acumulación de basura. De este modo, el terreno que ya funcionaba como punto de descarga terminó generando nuevas condiciones para que el volumen de desperdicios siga aumentando.

La presencia de maquinaria compactando parte de los residuos aparece, de acuerdo con la información proporcionada, como un elemento que favoreció la disponibilidad de espacio para nuevas descargas. Mientras tanto, los vecinos desaprensivos continúan llegando al lugar para arrojar desperdicios, una situación que ocurre a la vista de todos y en todos los horarios.

La escena configura un problema que no se limita a una acumulación ocasional de residuos, sino que muestra un proceso de crecimiento constante del espacio utilizado como volcadero.

Foto La Unión

Un problema sin limites y controles

La acumulación de basura tampoco responde exclusivamente a quienes viven en las inmediaciones. Según la información recavada, personas provenientes de otros puntos de la Capital siguen llegando hasta ese lugar para arrojar todo tipo de desechos.

El sector se convirtió así en un nuevo punto de descarga para residuos procedentes de diferentes zonas, lo que contribuye directamente al crecimiento del basural.

La continuidad de estas prácticas permite que el espacio se consolide como un nuevo volcadero de la Capital, mientras la falta de una intervención que permita corregir la situación genera preocupación por su evolución.

La dimensión del problema se encuentra, además, directamente relacionada con el emplazamiento de la futura terminal. No se trata simplemente de un basural ubicado en un sector alejado, sino de un espacio que se encuentra a pocas cuadras de una obra que está destinada a convertirse en una infraestructura central para el transporte provincial.