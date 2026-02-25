El Gobierno y la Intersindical docente iniciaron el diálogo paritario 2026

En la jornada de hoy, el Gobierno de la Provincia y la Intersindical Docente mantuvieron un encuentro de carácter oficial que dio inicio formal al diálogo paritario salarial 2026. La reunión, que congregó a los ministros del Ejecutivo y a los principales referentes de los sindicatos del sector, se desarrolló bajo un marco de análisis exhaustivo sobre la actual situación económica de la provincia y el complejo contexto inflacionario nacional que marca el pulso de la economía argentina a comienzos de este año.

La propuesta oficial y el mecanismo de actualización

Durante el cónclave, la administración gubernamental presentó una estrategia de continuidad respecto a la metodología de recomposición salarial aplicada en el ejercicio anterior. La oferta central del Ejecutivo consiste en continuar con el incremento salarial bimestral por inflación, un esquema que las autoridades definen como un mecanismo que permite acompañar y mantener los sueldos actualizados frente al aumento sostenido de los precios al consumidor.

En términos de impacto inmediato, la aplicación de esta propuesta implicaría que los trabajadores de la educación percibirían en el mes de marzo una actualización salarial superior al 5% acumulativa para el primer bimestre del año. Este cálculo surge de la combinación técnica de dos indicadores estadísticos fundamentales: por un lado, el 2,9% de inflación de enero que ya fue informado oficialmente por el INDEC, y por otro, la proyección de la inflación de febrero, un dato que, si bien aún no se conoce de forma definitiva, permitiría superar el piso del cinco por ciento mencionado en la mesa de negociación.

El escenario federal y la comparativa entre provincias

Uno de los pilares de la argumentación oficial durante el encuentro fue la competitividad de la oferta provincial en relación con el panorama salarial del resto del país. Desde el Ejecutivo remarcaron con firmeza que esta propuesta de actualización bimestral se ubica por encima de las propuestas realizadas en otras provincias en el marco de la actual discusión salarial docente.

Para sostener este posicionamiento, el Gobierno presentó datos comparativos de distintos distritos de relevancia nacional. Se mencionó que en la provincia de Buenos Aires se ofreció un 2% de incremento, mientras que en Córdoba se optó por una actualización basada en el IPC mensual. En el caso de Chaco, la propuesta consistió en un 2% en febrero y un 3% en mayo, y en la provincia de Santa Fe se planteó un aumento del 12,5% a distribuirse en el extenso período que comprende de enero a junio de 2026. Con este contraste, las autoridades locales buscan demostrar que el esfuerzo fiscal provincial supera la media de otras jurisdicciones, validando así la sostenibilidad de su propuesta.

Antecedentes y respuesta de la Intersindical

Es fundamental considerar el punto de partida de esta negociación para entender el clima de la discusión. Cabe recordar que, con el sueldo de enero percibido en febrero, los docentes catamarqueños recibieron un aumento del 5,37%, cifra que permitió dar por cerrada la paritaria 2025 con un acumulado anual del 42,63%.

A pesar de los argumentos técnicos y comparativos brindados por el Gobierno, la recepción por parte de los representantes de los trabajadores no fue la esperada por el Ejecutivo. Si bien la propuesta fue formalmente elevada a la Intersindical Docente, sus representantes la recibieron con cautela y anticiparon que en los próximos días definirán las medidas a adoptar. El sector gremial adelantó su descontento al considerar la oferta como insuficiente para cubrir las necesidades actuales del personal educativo, dejando el diálogo paritario en una etapa de alta sensibilidad política y social.