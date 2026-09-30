El Gobierno oficializó seis nombramientos estratégicos para organizar la llegada del Sumo Pontífice

El Poder Ejecutivo Nacional dio un paso decisivo en el armado administrativo y logístico para la recepción de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Este miércoles, el Poder Ejecutivo oficializó seis designaciones clave destinadas a cubrir diferentes cargos dentro del esquema de trabajo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de su Santidad el papa León XIV". La medida fue instrumentada y rubricada mediante un Decreto firmado por el presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según se estableció formalmente en el Decreto 1127/2026 publicado en el Boletín Oficial, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la totalidad de los nombramientos revisten un carácter ad honorem. Asimismo, la normativa especifica que los funcionarios designados asumirán sus nuevas responsabilidades de organización y coordinación sin perjuicio de la continuidad en el ejercicio de las funciones correspondientes al cargo que actualmente desempeñan en sus respectivas áreas del Estado nacional.

La conducción administrativa de la unidad

Para encabezar la estructura organizativa de la visita papal, la norma dispone la designación de la actual Secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de ministros, la abogada Mariana Vello, como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de su Santidad el papa León XIV". Para este rol se le otorga un carácter ad honorem y rango de Secretaria, garantizando la conducción centralizada de las acciones institucionales.

De forma complementaria a la conducción general, el organigrama operativo sumó la figura de la Coordinadora Ejecutiva, responsabilidad que recayó en la abogada Macarena María Orani. Esta designación cuenta con carácter ad honorem y rango de Subsecretaria, permitiéndole articular las tareas ejecutivas mientras mantiene de manera paralela sus funciones habituales en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Las funciones de conducción administrativa y ejecutiva quedan estructuradas de la siguiente forma:

Titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria: Abogada Mariana Vello, con rango de Secretaria ad honorem, en forma paralela a su cargo como Secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de ministros.

Coordinadora Ejecutiva: Abogada Macarena María Orani, con rango de Subsecretaria ad honorem, en simultáneo con sus funciones actuales en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Despliegue operativo

La organización de un evento de escala internacional requiere un despliegue riguroso en materia de infraestructura y resguardo físico. Para la articulación de estas áreas, el Decreto 1127/2026 asignó responsabilidades específicas a funcionarios con trayectoria en la administración pública.

En el área técnica y logística, el Estado dispuso la designación del Subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, el señor Leandro Ariel Cano, en el cargo de Coordinador de Logística e Infraestructura. Dicha tarea será desempeñada con carácter ad honorem y rango de Subsecretaria, manteniendo de forma simultánea el ejercicio de sus funciones operativas en la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

En lo relativo al cuidado de la integridad y los protocolos de prevención durante las actividades oficiales, la normativa designó al Subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional, el abogado Héctor Pedro Carlos Cajida, como Coordinador de Seguridad y Emergencias. El funcionario ejercerá este rol de gestión con carácter ad honorem y rango de Subsecretaria, sin desatender sus responsabilidades previas en la cartera de seguridad nacional.

Los responsables de las áreas operativas clave son:

Coordinación de Logística e Infraestructura: Señor Leandro Ariel Cano, con rango de Subsecretario ad honorem, manteniendo su función como Subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

Coordinación de Seguridad y Emergencias: Abogado Héctor Pedro Carlos Cajida, con rango de Subsecretario ad honorem, preservando su cargo como Subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional.

La articulación diplomática, el protocolo y el soporte legal

El marco institucional de la visita requiere asimismo una estrecha vinculación protocolar y un estricto soporte en términos normativos. En este sentido, la resolución del Poder Ejecutivo completó la nómina de cargos con profesionales abocados al relacionamiento y la asistencia jurídica.

Para la conducción del área ceremonial, se formalizó la designación del técnico Lucas Navaridas en el cargo de Coordinador de Protocolo y Relaciones Institucionales. El nombramiento se otorgó con carácter ad honorem y rango de Subsecretaria, garantizando la continuidad del funcionario en las tareas de gestión que desempeña habitualmente en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Por último, con el fin de dictaminar y respaldar los aspectos administrativos e interministeriales que demande la visita diplomática y eclesiástica, se confirmó la designación del abogado Alejandro Patricio Amaro como Coordinador de Apoyo Legal. Este puesto fue otorgado con carácter ad honorem y rango de Subsecretaria, en simultáneo con sus labores corrientes dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La nómina técnica y protocolar se completa mediante el siguiente detalle:

Coordinación de Protocolo y Relaciones Institucionales: Técnico Lucas Navaridas, con rango de Subsecretario ad honorem, manteniendo sus funciones en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Coordinación de Apoyo Legal: Abogado Alejandro Patricio Amaro, con rango de Subsecretario ad honorem, en continuidad con sus funciones en la Jefatura de Gabinete de Ministros.