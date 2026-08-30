El Gobierno podría ceder en la reforma política para intentar suspender las PASO en 2027

El Gobierno decidió flexibilizar su postura sobre distintos puntos de la reforma política para concentrar la negociación parlamentaria en un objetivo: suspender las PASO nacionales de 2027.

En la Casa Rosada reconocen que el resto del paquete electoral perdió prioridad frente a las primarias y que los negociadores tendrán margen para modificar, postergar o incluso resignar algunos capítulos si eso permite conseguir los votos necesarios.

"Es lo único que nos importa. El resto está en otro escalón", expresan en el Ejecutivo. La instrucción para quienes llevan adelante las conversaciones con los bloques aliados es concentrar los esfuerzos en ese punto. "Es lo que pidió el Presidente", agregan cerca de Javier Milei.

La estrategia comenzará a tomar forma en el Senado durante septiembre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Patricia Bullrich, inicie formalmente el análisis de la reforma política. La Libertad Avanza todavía no tiene garantizados los respaldos suficientes para aprobar el proyecto completo.

El Gobierno cambia la estrategia para negociar las PASO

El oficialismo evalúa avanzar primero con los capítulos que generan mayores consensos y dejar para una etapa posterior la discusión sobre las PASO, que concentra las principales resistencias de los bloques dialoguistas.

La secuencia responde a una definición política: para la Casa Rosada, los demás cambios pueden ser negociables si mantenerlos dentro del proyecto amenaza el objetivo central.

La iniciativa que ingresó al Senado en abril contempla, además de Ficha Limpia, modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, cambios en las condiciones para conservar la personería y ajustes vinculados con la Boleta Única de Papel.

El texto original plantea directamente eliminar las PASO, aunque el Gobierno comenzó a contemplar una alternativa más acotada: suspenderlas exclusivamente para 2027.

La diferencia puede ser determinante para conseguir apoyos. Una suspensión permitiría evitar las primarias del próximo año sin eliminar definitivamente el sistema electoral. Para modificar el régimen de las PASO, el oficialismo necesita alcanzar la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras.

La negociación con el PRO y la UCR

La estrategia oficial también quedó planteada durante la reunión que La Libertad Avanza y el PRO mantuvieron el jueves en la Casa Rosada. Diego Santilli, Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem recibieron a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis para avanzar en la coordinación legislativa y explorar un eventual acuerdo electoral hacia 2027.

Aunque ambos espacios mantienen coincidencias sobre el rumbo general de la gestión, las PASO continúan siendo uno de los principales puntos de desacuerdo.

Ritondo sostuvo que la postura actual del PRO es mantener las primarias, aunque dejó abierta la posibilidad de analizar alternativas durante el debate parlamentario.

La Casa Rosada apunta precisamente a esa posibilidad y busca que la suspensión de las PASO se convierta en un punto de encuentro con el macrismo, sin exigirle inicialmente un respaldo integral a toda la reforma.

La UCR y algunos bloques provinciales también plantearon reparos. El radical Maximiliano Abad pidió que el proyecto sea analizado por partes, mientras que el jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, se manifestó hasta ahora en contra de eliminar las primarias.

El mapa de votos que mira el Gobierno

La negociación incluye al PRO, sectores de la UCR, gobernadores radicales y fuerzas provinciales con representación en el Senado. El debate electoral, además, se superpone con las conversaciones que La Libertad Avanza mantiene en distintos distritos para intentar construir acuerdos de cara a 2027.

En el encuentro con el PRO, los dirigentes realizaron un repaso provincia por provincia de sus estructuras y referentes territoriales. Por ahora, evitaron avanzar sobre candidaturas, aunque reconocen que el calendario electoral presiona para acelerar las definiciones.

Mientras tanto, el Gobierno intenta evitar que las diferencias sobre la reforma política traben el resto de su agenda legislativa. La prioridad inmediata continúa puesta en proyectos económicos como el Súper RIGI, mientras que la discusión electoral tendrá su propio recorrido en las comisiones del Senado.

La definición de la Casa Rosada es clara: el alcance de la reforma política es negociable, pero las PASO son el objetivo que Javier Milei quiere preservar. El oficialismo buscará ahora transformar esa prioridad en un acuerdo parlamentario que le permita llegar a las elecciones de 2027 sin primarias nacionales obligatorias.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.