El gobierno de Quintela regaló "Chachos" en el stand de La Rioja de la Feria de Turismo

El stand de la provincia de La Rioja en la Feria Internacional de Turismo (FIT) sumó una particular propuesta para atraer a los visitantes: un juego cuyo objetivo y premio consiste en recolectar la mayor cantidad posible de "Chachos", la cuasimoneda creada durante la gestión del gobernador Ricardo Quintela.

La iniciativa se desarrolla en el predio de La Rural, donde se celebra la feria. Videos registrados por visitantes y posteriormente difundidos a través de redes sociales permitieron conocer el funcionamiento de la propuesta, que transforma a los billetes riojanos en el elemento central de una actividad recreativa.

El mecanismo consiste en que el participante ingresa a una máquina especialmente preparada para el juego. Una vez que se enciende, un motor genera un fuerte flujo de viento que hace volar los "Chachos" por el interior del dispositivo. Durante el tiempo establecido, la persona debe intentar atrapar la mayor cantidad de billetes posible.

Cuando el tiempo se termina, el participante puede llevarse como premio los "Chachos" que haya conseguido recolectar.

De esta manera, el stand riojano incorporó una actividad vinculada directamente con uno de los instrumentos financieros impulsados por la administración provincial, convirtiendo a la cuasimoneda en un atractivo para quienes recorren la Feria Internacional de Turismo.

[SOCIEDAD] El gobierno de La Rioja instaló un juego en el que regala "Chachos", en su stand de la Feria Internacional de Turismo: los participantes deben recoger la mayor cantidad de billetes de la cuasimoneda que puedan, mientras un viento los hace volar por el aire. https://t.co/c8eD5Hdodb pic.twitter.com/rq4slDWINg — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 30, 2026

"La gente lo lleva como un souvenir"

Paola Pugliese, subsecretaria de Turismo de La Rioja, explicó el sentido de la iniciativa en diálogo con El Giornalista y señaló que el juego fue llevado a la feria con el propósito de que los visitantes puedan conservar los billetes o utilizarlos posteriormente.

"Nosotros trajimos este juego, donde la gente lo lleva como un souvenir, o cuando vaya a La Rioja, utilizarlo", comentó la funcionaria.

La propuesta combina así el componente recreativo con la promoción de la circulación de los "Chachos". El visitante participa de una actividad dentro del stand provincial y, como resultado, obtiene billetes de la cuasimoneda que pueden ser utilizados en La Rioja de acuerdo con las condiciones establecidas por la administración provincial.

Una cuasimoneda con paridad uno a uno con el peso

Los "Chachos" mantienen una paridad de 1 a 1 con el peso. Según la administración riojana, actualmente son aceptados por más de 800 comercios dentro de la provincia.

El Gobierno de La Rioja también aseguró haber recibido consultas de establecimientos comerciales de la provincia de Córdoba interesados en incorporarse a su circulación.

La utilización de los billetes no se limita a las operaciones comerciales. De acuerdo con la información proporcionada, los "Chachos" también pueden emplearse para el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios estatales. Así, el instrumento diseñado por la administración de Quintela tiene diferentes ámbitos de utilización dentro de la provincia y forma parte de una estrategia que el Gobierno riojano presenta como una herramienta para sostener la actividad económica y hacer frente a la disminución de la recaudación.

Una nueva inyección de 4.000 millones

La promoción de los "Chachos" en la Feria Internacional de Turismo ocurre después de una nueva emisión de la cuasimoneda por parte del Gobierno de Quintela. Hace poco más de un mes, la administración provincial inyectó 4.000 millones de "Chachos" a la economía riojana. Los destinatarios de esta nueva inyección fueron distintos sectores vinculados al Estado provincial y municipal.

La medida alcanzó a:

Empleados de planta del Gobierno provincial.

Beneficiarios de programas o contratos estatales.

Jubilados de la Policía.

Jubilados del Servicio Penitenciario.

Empleados municipales.

La decisión forma parte del esquema mediante el cual la administración riojana busca sostener la circulación de la cuasimoneda y utilizarla dentro de la economía provincial.

Luego de que la medida se conociera en agosto, Quintela se refirió públicamente a la utilización de los "Chachos" y defendió su función dentro de su gestión. En una entrevista con Clarín, el mandatario calificó a la cuasimoneda como una "herramienta financiera que nos permite oxigenar un poquito al pueblo riojano". En la misma oportunidad, agregó: "Este instrumento va a permitir que las familias puedan tener un incremento del salario".

La experiencia de 2024 y los más de 12.000 millones inyectados

La emisión de "Chachos" no comenzó con la medida más reciente. En 2024, Quintela ya había reivindicado públicamente el instrumento y sostenido que había tenido una amplia aceptación dentro de la provincia.

"El Chacho es un instrumento financiero que en La Rioja tuvo una aceptación total", había afirmado el gobernador. En aquel momento, la administración provincial había inyectado 12.032.341.000 "Chachos" a la economía riojana.

Quintela también había defendido la iniciativa como una medida destinada a enfrentar la baja de la recaudación que atraviesa la provincia. En ese marco, la cuasimoneda fue presentada por el Gobierno riojano como una herramienta financiera para sostener el movimiento económico y generar capacidad de pago en distintos sectores.

La nueva inyección de 4.000 millones amplía ese esquema y vuelve a colocar a los "Chachos" en el centro de la política económica de la administración provincial.

La crítica de Javier Milei

La iniciativa monetaria de La Rioja también recibió críticas del presidente Javier Milei. A través de su cuenta de X, Milei calificó la estrategia como un "Plan Platita 2.0" y cuestionó el mecanismo elegido por la administración riojana.

En su crítica, sostuvo: "El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero". La postura del Presidente se contrapone con la defensa que Quintela realizó del instrumento. Mientras el mandatario riojano lo presenta como una herramienta financiera para "oxigenar" la economía provincial, incrementar los ingresos de las familias y enfrentar la caída de la recaudación, Milei cuestiona la política y la vincula con un esquema de mayor gasto y emisión.