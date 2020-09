El Gobierno reactivó el COPES para tratar la reforma del Estado y FUSSI no hará más marchas

Ayer por la tarde, se reunió por primera vez el Consejo Político, Económico y Social de Catamarca (COPES), luego de que el gobernador Raúl Jalil decidiera reactivar el instituto creado por la exgobernadora Lucía Corpacci y que, desde que inició su gestión, no había tenido funcionamiento. El representante del Gobierno será el ministro Jorge Moreno, quien señaló que el Consejo será el ámbito donde se debatirá el proyecto de Reforma del Estado, previo al tratamiento en la Legislatura provincial.

“Es una decisión política del gobernador que los debates se den en el marco del COPES, y que la futura Ley de Reforma del Estado se dé en este ámbito, para que los aportes y las conclusiones que de ahí surjan puedan ser incorporadas al proyecto que se debate en la Legislatura de la Provincia”, señaló Moreno, en declaraciones a la prensa.

En este sentido, el ministro de Gobierno comentó que el martes mantuvo reuniones con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Augusto Barros y con el jefe de Bloque del Frente de Todos, Marcelo Murua, para transmitirles la decisión política del Ejecutivo de ampliar el debate y sumar las inquietudes surgidas del COPES, tal como lo sugirieron legisladores del propio oficialismo. “Acá se están escuchando todas las voces, -no solo del arco gremial, sino también de la oposición política y del mismo seno nuestro-, y estamos en la búsqueda de los consensos”, manifestó.

Por otro lado, el ministro político valoró el trabajo que viene realizando el COPES en relación a la reforma de la Constitución y destacó la activa participación de “todos los sectores de la sociedad de Catamarca, desde la cultural, lo social, lo económico, lo gremial, lo científico, entre otros. Es una organización muy importante, muy diversa y compleja en su representación y, por eso, el gobernador eligió que, en ese marco, se den los debates necesarios de los temas importantes de la provincia”, entre los que se incluye la reforma de la carta magna provincial.

En la reunión de yer, el Consejo comenzó a analizar las iniciativas propuestas por el Gobierno, luego de un encuentro de la semana pasada que fue encabezado por el gobernador Jalil.



FUSSI, sin marchas

Ante el anuncio del Gobierno de poner en stand by el análisis en Diputados del proyecto de reforma del Estado, el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) decidió suspender las marchas que realizaba todos los miércoles hacia la Legislatura provincial, en rechazo de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

“Nuestro objetivo sobre el proyecto de Reforma Laboral que estaba en la Legislatura, gracias a la lucha de los trabajadores se ha podido lograr que esto se resuelva y se discuta en el COPES, en donde nosotros, claramente, y en varias oportunidades, hemos dicho que era el ámbito de la discusión, en donde puedan estar presentes las partes que tienen que ver con el proyecto”, apuntó el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, en conferencia de prensa.

En ese marco, anunció que, a partir de ese momento, se “suspenden las marchas y se levanta el paro”.