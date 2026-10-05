El Gobierno reúne a su mesa política en medio de tensiones internas y definiciones legislativas

El Gobierno Nacional volverá a reunir este martes a la Mesa Política en la Casa Rosada, en el marco de un encuentro convocado para las 13:00 que concentrará la agenda oficialista para el análisis del rumbo de la gestión y la coordinación legislativa. Todo esto sucede en medio de tensiones que todavía no fueron resueltas.

Tal como sucede cada martes, el órgano que nuclea a los principales dirigentes del oficialismo repasará los ejes de gestión y volverá a revisar los proyectos de La Libertad Avanza en el Congreso. En ese sentido, aparecen como prioridad absoluta una serie de iniciativas parlamentarias fundamentales para la administración central:

La reforma electoral en el Senado.

La evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados.

La discusión pendiente en torno al Presupuesto 2027, un debate crucial que tendrá lugar a fines de este mismo mes.

Dinámicas de poder y cortocircuitos en el oficialismo

En el medio de la discusión política, habrá tiempo para saber qué posición sostienen dos de las figuras más gravitantes del espacio: la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La primera se encargó de marcar distancia de varias decisiones del Gobierno, mientras que la titular de LLA guarda profunda desconfianza hacia ella debido a estos movimientos. Sin embargo, pese al ruido institucional y político, ninguna de las partes cree que habrá ruptura con la exministra de Seguridad, quien sigue aglutinando el voto crítico de Javier Milei más allá de su base electoral tradicional.

Consultada de manera directa sobre su futuro político y si todavía guarda el deseo de ocupar la primera magistratura, la propia Bullrich dejó una definición contundente que marca sus tiempos:

"Siempre hay que saber cuál es tu momento. Yo probé una vez y no llegué. Ahora voy a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el país. No me voy a apurar. Tampoco tengo tanto tiempo".

La autopsia política del espacio y el despliegue del Gabinete

Mientras el oficialismo realiza una suerte de autopsia analítica de sus tensiones internas y de los escenarios electorales venideros para alinear la estrategia partidaria, la administración nacional mantendrá una intensa actividad en paralelo.

La reunión del armado político en Balcarce 50 se desarrollará inmediatamente después de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. A la par de esta cumbre en la Casa Rosada, distintos integrantes del Gabinete nacional encabezarán compromisos oficiales durante toda la jornada:

9:00 horas: La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, participará de la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo en la localidad bonaerense de Ezeiza.

13:00 horas: El ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026, evento que se llevará a cabo en el Alvear Icon Hotel del barrio porteño de Puerto Madero.

16:00 horas: La agenda de la administración central se completará con la presencia del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien participará de la apertura de los Premios Revista Quórum en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).