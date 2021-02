El Ministro de Seguridad recibió al Jefe de policía de Salta

Días atrás llegó a la provincia una Comitiva de la Policía de Salta encabezada por la máxima autoridad policial de aquella provincia, Crio General Lic. José Alberto Ibarra, quienes fueron recibidos por el Ministro de Seguridad de la Provincia Gustavo Aguirre, el Secretario de Seguridad Martin Miranda y el Jefe de policía Lic. Angel Agüero.

El motivo de la visita, fue mantener una jornada intensa de trabajo entre los representantes y equipos técnicos de ambas provincias, especialmente con la Unidad de Trámites Previsionales, para interiorizarse del régimen previsional policial que está vigente en nuestra provincia, para ser tomado como referencia para su consecuente estudio, evaluación y posible implementación en la provincia de Salta.

Durante el encuentro, hubo lugar para el intercambio de experiencias sobre los sistemas de seguridad vigentes en la policía de cada provincia, sobre el régimen de detenidos, medidas de gestión y operatividad con respecto al 911, cámaras de monitoreo y vigilancia, composición, dependencias, formación del personal y organigrama de las fuerzas, entre otros temas.

SOBRE EL RÉGIMEN PREVISIONAL.-

Más temprano, en la Sala de Situación de la Jefatura de Policía de Catamarca, el Jefe de Policía Agüero junto a la plana mayor y el Director de la UTP, puso a disposición toda la información sobre el régimen previsional que se lleva a cabo en Catamarca, con la finalidad de ampliar los conocimientos respecto a los haberes y beneficios al que puede acceder personal policial y del servicio penitenciario en situación de trámite de retiro de la fuerza.

El sistema previsional de las fuerzas de seguridad de la provincia de Catamarca, prevé el derecho de los retirados de percibir con recursos provinciales el 75% de su haber durante los meses que demora su tramitación, tanto en la provincia como en el Anses central, sito en la ciudad de Bs AS. Estos recursos aportados por la provincia, son recuperados una vez que el retirado percibe los haberes retroactivos. De esta manera se pudo resolver en nuestra provincia los graves inconvenientes que sufrían las personas que se retiraban y durante varios meses no tenían ningún tipo de ingreso, ni obra social.

Esta asimetría es la que intenta resolver el nuevo jefe de policía de Salta, para el personal policial de su provincia, a partir de su gestión.

En la misma estuvieron presentes el Secretario de Seguridad, Martín Miranda, el Sub jefe de Policía de Catamarca, Crio. Gral. Sergio. Agustín Lazarte, el Crio. Gral. Daniel José Coronel, Inspector general Policial de Catamarca, el Crio. Gral. Policía de Catamarca, (R.E.) Paez Jorge Daniel, desde la Unidad de Trámites Previsionales (UTP) el Director Sub Prefecto Néstor Fabián Tapia (R.E), el sub director Crio. Johana del Valle Mamani y el Oficial Ayudante, Lic. Daniel Alejandro Barrionuevo Analista de la UTP. el Director Gral. Asuntos Jurídicos Crio My. Dr. Pablo Vilte, Dra. Nelly Giménez Jefa Unidad Trámite Previsional, Crio. Annie Sagredo en representación de UTP Salta, Sop Federico Raventos de la Dirección de Administración y Finanzas y Crio. Insp. Lic. Ivana Kalilec del Dpto. Despacho Jefatura de la Policía de Salta.