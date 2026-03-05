Cambio en Justicia: Juan Bautista Mahiques jura hoy tras la renuncia de Cúneo Libarona

El Gobierno nacional concretará este jueves un cambio clave dentro de su gabinete. Juan Bautista Mahiques jurará como nuevo ministro de Justicia luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, quien decidió dejar el cargo y regresar al ámbito privado. La ceremonia de asunción se realizará al mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada y contará con la presencia del gabinete del presidente Javier Milei, además de familiares del futuro funcionario.

La salida de Cúneo Libarona se formalizó tras una reunión mantenida en la Casa Rosada y fue confirmada oficialmente por el Gobierno el miércoles. De acuerdo con la decisión adoptada, el ahora exministro dejará la función pública para retomar sus actividades privadas, mientras que el nuevo titular del área asumirá de manera inmediata.

El cambio ocurre en una de las carteras consideradas más sensibles dentro del Poder Ejecutivo, especialmente en un contexto marcado por reformas institucionales y un alto nivel de exposición política.

Reconfiguración interna y tensiones en el oficialismo

El recambio en el Ministerio de Justicia no sólo implicó la designación de un nuevo titular, sino también modificaciones en la estructura interna de la cartera.

En ese marco, Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, logró ubicar como número dos del ministerio a Santiago Viola, quien se desempeña como apoderado de LLA.

Este movimiento interno derivó en el desplazamiento de Sebastián Amerio, un funcionario que respondía al asesor presidencial Santiago Caputo.

La modificación en la estructura de la cartera profundizó la interna entre las dos alas del Gobierno, un factor que se suma al proceso de reorganización política dentro del oficialismo.

Quién es Juan Bautista Mahiques

El presidente eligió a Juan Bautista Mahiques para conducir el Ministerio de Justicia en una etapa que el Ejecutivo considera clave para garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.

Antes de su designación, Mahiques se desempeñaba como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupaba desde octubre de 2019.

Además, desde septiembre de 2022 ejerce la presidencia de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP). A partir de julio de 2024, también se desempeñaba como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Su perfil combina experiencia judicial, académica e institucional. Entre los principales antecedentes de su trayectoria se destacan:

Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma.

Docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina.

Subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública entre 2020 y 2024.

En el ámbito internacional, Mahiques integra la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales, junto a representantes de países como Estados Unidos; Australia; Canadá; Francia; Sudáfrica; República de Corea y Brasil.

Trayectoria en el Poder Judicial y en la gestión pública

La carrera de Mahiques dentro del Poder Judicial de la Nación se extiende desde el año 2000, con diferentes responsabilidades vinculadas al sistema judicial y a la administración pública.

Entre sus funciones más relevantes figuran:

Consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura.

Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 2015 y 2019.

Representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso.

Dentro de la Asociación Internacional de Fiscales, su participación también fue creciendo con el tiempo. Antes de ser elegido presidente de la IAP en septiembre de 2022, había sido miembro ordinario del Comité Ejecutivo de la entidad y en 2021 fue electo vicepresidente por la Región de Latinoamérica.

El mensaje del nuevo ministro y los ejes de gestión

Tras conocerse su designación, Mahiques difundió un mensaje en el que agradeció la confianza del presidente Javier Milei.

"Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible", expresó.

El nuevo ministro señaló que ese rumbo exige instituciones que funcionen conforme al Estado de Derecho y un sistema jurídico que ofrezca reglas claras.

Según afirmó, la prioridad será reconstruir la confianza pública, brindar seguridad real y garantizar un marco previsible para quienes cumplen la ley. En su mensaje también agradeció a Karina Milei "por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno". Asimismo, reconoció el trabajo de Mariano Cúneo Libarona, al sostener que el exministro estuvo a cargo de la primera etapa de transformación que ahora deberá consolidarse.

Una agenda centrada en la seguridad jurídica

Mahiques también delineó los principios que buscará impulsar desde el Ministerio de Justicia. En ese sentido, afirmó que la Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, además de imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas.

Entre los ejes que planteó para el sistema judicial se destacan:

Protección efectiva de las víctimas.

Respeto de las garantías sin confundirlas con impunidad.

Cumplimiento de la ley para todos por igual.

En la conclusión de su mensaje, el nuevo ministro sintetizó su enfoque sobre el rol institucional del área.

"Sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República", afirmó.

Con esa definición, el flamante titular del Ministerio de Justicia se prepara para asumir una función clave dentro del gabinete, en un momento en el que el Gobierno busca consolidar su agenda institucional y reorganizar el funcionamiento de una de las áreas centrales del Estado.