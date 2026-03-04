Capital: se dictó la conciliación obligatoria y no habrá paro de municipales

En la noche de este miércoles, la Dirección de Inspección Laboral (DIL) dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que enfrenta al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) con el Ejecutivo municipal de la Capital. La resolución impacta directamente en las medidas de fuerza que había definido el gremio y que preveían un paro de 48 horas para este jueves y viernes.

La decisión administrativa implica que la medida de fuerza queda sin efecto, al menos de manera temporal, mientras se abre una instancia de negociación entre las partes. El sindicato que conduce Luis Álamo había resuelto iniciar el paro luego de considerar insuficiente la propuesta salarial presentada por la comuna.

La intervención de la DIL establece una pausa obligatoria en la escalada del conflicto y busca garantizar que ambas partes retomen el diálogo en un marco institucional.

Audiencia fijada y condiciones de la conciliación

Como parte de la resolución, la Dirección de Inspección Laboral fijó una audiencia de conciliación para avanzar en el tratamiento del conflicto.

Los datos de la convocatoria son los siguientes:

Fecha: jueves 12 de marzo de 2026

Hora: 10:00

Lugar: pabellón N° 5 (CAPE)

Durante el período en que se sustancie la conciliación, el organismo laboral dispuso condiciones claras para ambas partes. Según indicó la dirección, tanto el sindicato como el Ejecutivo municipal deberán abstenerse de realizar medidas de acción directa o cualquier otra acción que altere la relación laboral normal y habitual.

Asimismo, la resolución establece que:

Deben cesar de inmediato las medidas que estuvieran en curso con anterioridad a la resolución.

Las partes deberán garantizar la normal prestación de las tareas.

El incumplimiento podría derivar en sanciones previstas por la Ley.

Este mecanismo busca crear un marco de diálogo institucional que permita discutir las diferencias salariales sin afectar la prestación de los servicios municipales.

La decisión del gremio: un paro votado por unanimidad

La medida de fuerza que ahora queda suspendida había sido definida apenas un día antes. Durante la jornada del martes, el SOEM realizó una asamblea extraordinaria de trabajadores en la que se evaluó la situación salarial y la propuesta presentada por el Ejecutivo.

En ese encuentro, los trabajadores votaron por unanimidad avanzar con un plan de lucha que contemplaba un paro por 48 horas, previsto para este jueves y viernes.

La resolución de la asamblea evidenció el fuerte respaldo interno a la postura del gremio frente a la negociación salarial en curso.

La disputa salarial: 20% reclamado frente al 5% ofrecido

El núcleo del conflicto se encuentra en la discusión por la recomposición salarial de los trabajadores municipales.

Las posiciones de cada parte quedaron claramente expuestas:

Reclamo del SOEM

Incremento salarial solicitado: 20 por ciento.

Propuesta del Ejecutivo municipal

Incremento salarial ofrecido: 5 por ciento.

Desde el sindicato calificaron la oferta oficial como insuficiente, lo que motivó la convocatoria a la asamblea extraordinaria y la posterior decisión de avanzar con medidas de fuerza.

La explicación del municipio: caída de recursos

Desde la comuna sostienen que el margen para mejorar la oferta salarial está condicionado por la situación de las finanzas municipales.

Según explicaron, existe una caída en la coparticipación que recibe el municipio, lo que impacta directamente en la disponibilidad de recursos para afrontar incrementos salariales.

Desde el Ejecutivo señalaron que se registra "una baja constante" en los fondos que ingresan a la administración municipal, situación que condiciona la negociación con el sindicato.

En ese contexto, desde el gobierno municipal plantearon que la discusión salarial con el SOEM deberá desarrollarse bajo un criterio de "negociación absolutamente responsable".

El objetivo, indicaron, es mejorar los salarios de los trabajadores, pero sin comprometer los fondos del municipio.