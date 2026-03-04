Catamarca impulsa una ley para transparentar la gestión minera y garantizar acceso público a la información

Equipos de distintas áreas del Gobierno Provincial se encuentran trabajando en la elaboración de un proyecto de ley orientado a promover medidas que garanticen la publicidad activa y la visualización de la gestión minera mediante la divulgación sistemática y estandarizada de datos. La iniciativa apunta a establecer un esquema institucional que permita que la información vinculada al sector sea accesible, verificable y comprensible para la ciudadanía.

El objetivo central es otorgar a cada catamarqueño seguridad jurídica en el manejo de los recursos mineros, consolidando un sistema en el que los datos de la actividad extractiva se publiquen de manera regular y con criterios uniformes.

En este contexto, desde Asesoría General de Gobierno y el Ministerio de Minería trabajan de forma conjunta en la elaboración de un anteproyecto de ley cuyo propósito principal es fortalecer el acceso a la información vinculada con la gestión de la actividad minera. La propuesta busca consolidar un modelo de gobernanza basado en la transparencia y la participación ciudadana, dos pilares considerados fundamentales para la administración moderna de los recursos naturales.

Transparencia como política de Estado

La iniciativa se plantea como un paso importante hacia una gestión más moderna y participativa en relación con las cuestiones mineras. Dentro de esta perspectiva, la transparencia se busca consolidar como una Política de Estado del gobierno provincial.

La premisa central es que la transparencia mejora sustancialmente la gestión de los recursos extractivos, ya que permite establecer mecanismos claros de control y acceso a la información. Entre los beneficios señalados por el proyecto se destacan:

Reducción de la discrecionalidad en la administración pública.

Verificación del cumplimiento de los marcos legales vigentes.

Creación de un sistema de información compartida entre el Estado y la sociedad.

Generación de condiciones para el debate público sobre las políticas de aprovechamiento de los recursos naturales.

Siguiendo los lineamientos de la legislación ya existente, el proyecto propone consolidar la transparencia de la gestión minera hacia un modelo de apertura, mediante la creación de un marco jurídico específico para el acceso a la información del sector.

Este marco contemplará mecanismos simples, claros y específicos, con el propósito de que la información deje de depender de criterios discrecionales. En este esquema, la transparencia deja de ser opcional para convertirse en una obligación regulatoria y en una política pública permanente.

Alineamiento con estándares internacionales

El proyecto se diseña bajo los principios de máxima divulgación y datos abiertos, lo que permitirá alinear a Catamarca con los estándares internacionales más exigentes en materia de transparencia de las industrias extractivas, particularmente el Estándar EITI 2023.

En este sentido, cabe recordar que la provincia se adhirió en 2023 al programa internacional EITI, una iniciativa global cuyo objetivo es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las industrias extractivas. Este programa promueve la publicación, verificación y divulgación completa de información sobre aspectos clave en la gestión de recursos hidrocarburíferos y mineros.

Desde su adhesión, Catamarca se ha consolidado como una de las provincias más comprometidas con la implementación de este estándar internacional. Durante este proceso:

La provincia reportó de manera individual información sobre su actividad minera.

En 2025 se incorporó al reporte nacional de Argentina.

Actualmente se encuentra a la espera de los resultados de la evaluación correspondiente.

En el marco de este programa, ya se pueden consultar en la página del organismo diversos datos vinculados al sector minero provincial, entre ellos:

Legislación minera vigente.

Datos de producción.

Información sobre concesiones en el catastro minero.

Recaudación de fondos mineros.

Destino de los fondos provenientes de la actividad.

Informes de impacto ambiental.

Declaraciones de impacto ambiental desde 2022.

Información clave que deberá divulgarse

La futura norma de transparencia minera determinará el conjunto de datos e información que deberán ser divulgados de manera obligatoria en línea con los estándares del programa EITI.

Entre los aspectos que incluirá la divulgación sistemática se encuentran:

Marco legal y fiscal del sector minero.

Información sobre el otorgamiento de permisos.

Declaraciones de impacto ambiental.

Concesiones, contratos y licencias.

Datos de exploración, producción y exportación.

Divulgación de impuestos e ingresos.

Regalías y beneficiarios finales.

Transacciones vinculadas a empresas de titularidad estatal.

Distribución de ingresos provenientes de las industrias extractivas.

Contribución del sector extractivo a la economía.

Aunque la provincia ya cuenta con normativas generales —Ley Provincial 5336 y Decreto 1207/2011—, desde el Gobierno se considera que la especificidad del sector minero justifica la creación de una ley sectorial que ordene la información de forma verificable y sistemática.

Los objetivos centrales de la propuesta se estructuran en tres ejes:

Prevención de la corrupción mediante la publicidad de contratos y licencias.

Seguridad jurídica y competitividad, reduciendo la discrecionalidad administrativa a través de un catastro minero público y reglas claras de inversión.

Estandarización internacional, mediante la alineación con el Estándar EITI 2023 para la divulgación sistemática de datos extractivos.

Gobernanza digital y desarrollo sostenible

La iniciativa también contempla la implementación de sistemas digitales para fortalecer la gobernanza de datos en la provincia, lo que permitirá organizar y difundir información estratégica de manera más eficiente.

Este proceso se vincula con el cumplimiento de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente:

ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

La digitalización de la información y la apertura de datos buscan mejorar la calidad institucional y facilitar el acceso público a la información sobre la actividad minera.

Confianza ciudadana e inversiones responsables

Con esta iniciativa, Catamarca busca atraer inversiones responsables en el sector extractivo, al mismo tiempo que procura fortalecer la confianza de los ciudadanos en el manejo de los recursos naturales de la provincia.

La estrategia se basa en un principio central: la transparencia como herramienta para mejorar la gestión pública y consolidar una relación más clara entre el Estado, la actividad minera y la sociedad.

De avanzar el proyecto legislativo, la provincia daría un paso significativo hacia un modelo de gestión minera más abierto, participativo y alineado con estándares internacionales, donde la información pública se convierta en un elemento central para el desarrollo sostenible y el control democrático de los recursos naturales.