El oficialismo busca la media sanción de la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II

La Cámara de Diputados comenzó este miércoles una sesión maratónica y de alto voltaje político luego de que el oficialismo lograra reunir el quórum necesario, con la presencia de 129 legisladores. Con el respaldo del PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales, La Libertad Avanza consiguió abrir el debate de dos iniciativas que considera fundamentales: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la actualización de la ley de Inocencia Fiscal.

La sesión se inició pasadas las 12 del mediodía, después de que el oficialismo alcanzara el número requerido para poner en marcha el tratamiento del amplio temario. En paralelo, la oposición preparó una contraofensiva para intentar instalar otros asuntos en el recinto, particularmente aquellos relacionados con la situación de las familias endeudadas. Sin embargo, el intento opositor de avanzar sobre esos proyectos no consiguió imponerse frente al esquema diseñado por el oficialismo para garantizar el desarrollo de la sesión.

El escenario parlamentario quedó así atravesado por una disputa entre los proyectos considerados prioritarios por el Gobierno nacional y las iniciativas que la oposición buscaba colocar en el centro de la discusión.

Martín Menem amplió el temario

El armado de la sesión se produjo después del duro revés sufrido por el oficialismo en el Senado, que tuvo como uno de sus elementos centrales la rebelión de gobernadores cercanos.

Frente a ese antecedente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se movió con rapidez para construir los acuerdos que permitieran garantizar el quórum. La estrategia consistió en incorporar al temario una serie de proyectos de diferente importancia. Según la información proporcionada, muchos de ellos poseen un carácter principalmente simbólico, aunque permitieron que distintos sectores pudieran acompañar el desarrollo de la sesión.

De esa manera, el oficialismo consiguió blindar el número necesario para avanzar con los proyectos que considera centrales.

El esquema parlamentario incluye:

Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Actualización de la ley de Inocencia Fiscal.

Adhesión argentina al Tratado de Cooperación internacional de Patentes (PCT).

Proyecto de "Ley Joaquín".

Reducción del IVA a la fécula de mandioca.

Declaraciones de distintas capitales nacionales.

Declaración del "Camino de Brochero" como patrimonio inmaterial.

Convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur.

Reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

Los votos ya estaban garantizados

De acuerdo con la información de base, los votos necesarios para aprobar los proyectos centrales ya estaban de antemano, pero la composición del temario permitió a algunos gobernadores presentar ante sus respectivas provincias la incorporación de iniciativas que consideran beneficiosas para sus comunidades.

Así, el debate legislativo adquirió una dimensión adicional: junto con las reformas impulsadas por el Gobierno nacional, fueron incluidos proyectos de alcance provincial o de carácter simbólico.

Uno de los casos de mayor impacto señalado en el temario es el correspondiente a Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua anunciaba este miércoles la integración de su espacio a un nuevo bloque denominado "Argentina Federal", una reversión del extinto Innovación Federal y despojada, según la información proporcionada, de cualquier resabio del poder de Jorge Rovira.

En ese contexto, fue incorporado un proyecto que reduce el IVA aplicado a la fécula de mandioca.

La "Ley Joaquín", una iniciativa con respaldo transversal

Otra de las incorporaciones al temario fue el proyecto denominado "Ley Joaquín", pedido por el macrista Fernando de Andreis. Se trata de una iniciativa impulsada por la diputada kirchnerista Luciana Potenza, que recibió el acompañamiento transversal de todos los bloques.

Su inclusión amplió todavía más el contenido de una sesión que ya había sido diseñada alrededor de la reforma del Banco Central, la Inocencia Fiscal y la adhesión al tratado internacional de patentes.

El proyecto se sumó así a un conjunto de iniciativas que, más allá de su diferente peso político, contribuyeron a conformar el temario con el que el oficialismo logró asegurar el inicio de la jornada legislativa.