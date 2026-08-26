El SOEM Capital rechazó la oferta salarial de la comuna y se prepara para ir al paro

El SOEM Capital resolvió avanzar hacia un escenario de conflicto luego de que la Asamblea de trabajadores municipales rechazara este miércoles el ofrecimiento salarial presentado por el Ejecutivo Municipal. La propuesta puesta sobre la mesa contempla un incremento total del 10%, pero distribuido en tres cuotas, con diferentes fechas de aplicación y percepción. La oferta fue analizada durante la Asamblea y finalmente rechazada por los trabajadores.

El esquema planteado por el Ejecutivo Municipal contempla una primera cuota del 4%, seguida por dos incrementos del 3% cada uno. De esta manera, el aumento total ofrecido alcanza el 10%, aunque su aplicación se encuentra escalonada en el tiempo.

La distribución del incremento fue uno de los puntos centrales considerados por la Asamblea, que finalmente decidió no aceptar la propuesta presentada por el Ejecutivo Municipal.

La Asamblea fijó una fecha límite

Además del rechazo a la oferta salarial, los trabajadores municipales resolvieron establecer una fecha a partir de la cual podrían comenzar medidas de acción directa. La Asamblea determinó que, si no existe una mejor oferta, desde el 31 de agosto se iniciarán medidas de fuerza.

La decisión implica que el gremio dejó planteada una instancia previa para que el Ejecutivo Municipal pueda presentar una propuesta superadora antes de que se concrete el paro.

De esta manera, la resolución adoptada por los trabajadores deja abierta una posibilidad de negociación antes de la fecha establecida, pero al mismo tiempo fija un mecanismo de acción gremial en caso de que no se modifique la propuesta salarial.

El pedido del gremio

El pedido del SOEM Capital es de un 10% pero es un solo pago. Así lo confirmó Eugenia Varela, secretaria general de los municipales. El valor propuesto al Ejecutivo capitalino guarda relación con los valores de la Canasta Básica. En este sentido la gremialista sostuvo que "hoy un trabajador municipal categoría 11 con más de 30 años de servicio no llega a cubrir lo que se requiere para la canasta básica". Añadiendo luego que un trabajador de categoría 1 que recién ingresa, tiene un salario de 1.200.000 y "es por eso que evaluamos pedir un 10% pero en una solo cuota".

En cuanto a la postura del municipio destacó que en el diálogo que se viene dando "hubo predisposición y hay predisposición de acomodar y de evaluar, pero bueno, esto está todo muy sujeto y es muy impredecible. Si bien en las reuniones creo que siempre más allá de la discusión que se da y rediscusión, hay de alguna manera predisposición, pero bueno, estos tiempos son los que manejan los trabajadores y nosotros somos respetuosos de las decisiones de los compañeros".

Ahora resta aguardar si habrá contra propuesta y lo que se ofrezca va a satisfacer a los trabajadores, que ya le pusieron fecha límite para el próximo lunes 31 de Agosto. Mientras, otra vez la paritaria del SOEM capitalino se calienta y genera expectativa.