Longvie reconvertirá su planta en Catamarca y ampliará su producción industrial

La empresa Longvie atraviesa un proceso de reconversión productiva en su planta industrial de El Pantanillo, con la mirada puesta en ampliar su capacidad de producción y fortalecer su presencia en Catamarca.

El avance del proyecto fue analizado durante un encuentro realizado en Casa de Gobierno, donde el gobernador Raúl Jalil recibió al CEO de la compañía, Eduardo Zimmermann. La reunión permitió conocer los detalles de la transformación que la firma proyecta para su establecimiento industrial y el rumbo que tendrá la producción en esta nueva etapa.

La propuesta contempla reconvertir y ampliar la planta catamarqueña, orientando parte de su actividad hacia la producción de calefones y piezas plásticas de inyección. Para avanzar en ese objetivo, la empresa prevé incorporar tecnologías de última generación y aprovechar la capacidad de integración vertical con la que cuenta actualmente.

El proceso apunta a consolidar la capacidad productiva instalada y, al mismo tiempo, ampliar las posibilidades de fabricación y diversificación que ofrece la planta ubicada en El Pantanillo.

Del encuentro participaron también el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; el secretario de Industria, Sebastián Caria; y el presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Carlos Muia.

Una planta con múltiples procesos industriales

La reconversión proyectada parte de una estructura industrial que ya cuenta con diferentes procesos productivos. Actualmente, la planta de Longvie dispone de capacidades vinculadas con la inyección de plástico, pintura, plegado y troquelado, además de contar con inyectoras de alto tonelaje.

Esta infraestructura permite fabricar componentes destinados a la propia producción de la empresa, pero también abre la posibilidad de desarrollar piezas para terceros.

La capacidad instalada, en particular la relacionada con las inyectoras de alto tonelaje, constituye uno de los elementos que la compañía busca aprovechar dentro de su proceso de reconversión. La posibilidad de producir componentes para diferentes destinos permite ampliar las alternativas comerciales de la fábrica y diversificar su actividad.

Según la información presentada durante el encuentro, esta capacidad también posibilita abastecer a otras marcas, entre ellas Puma. De esta manera, la planta no se limita a la fabricación vinculada directamente con la producción propia, sino que también cuenta con posibilidades para desarrollar componentes destinados a terceros.

La combinación de procesos industriales y la capacidad de integración vertical aparecen así como elementos centrales dentro del nuevo perfil que Longvie proyecta para su establecimiento catamarqueño.

Tecnología y producción de calefones

Uno de los principales cambios previstos en esta nueva etapa está relacionado con la orientación productiva hacia la fabricación de calefones y piezas plásticas de inyección. El proyecto contempla incorporar tecnologías de última generación, con el objetivo de acompañar la ampliación de la planta y consolidar su capacidad productiva.

La empresa apunta de esta manera a utilizar la infraestructura existente como base para una nueva etapa de desarrollo, aprovechando tanto los procesos industriales que ya funcionan en la planta como las posibilidades que ofrece la incorporación de nuevas tecnologías.

La integración vertical constituye otro de los aspectos destacados del proyecto. La posibilidad de producir internamente distintos componentes permite a la compañía aprovechar las capacidades que ya posee en Catamarca y ampliar el alcance de las actividades desarrolladas en El Pantanillo.

En este marco, la reconversión no se limita a modificar el destino de una parte de la producción, sino que apunta a fortalecer y ampliar la capacidad industrial instalada.

Una estructura que abastece a terceros

La capacidad de la planta para fabricar componentes destinados a otras empresas representa otro de los aspectos relevantes del proceso. Las inyectoras de alto tonelaje permiten producir piezas tanto para la propia producción de Longvie como para terceros. Esta característica amplía las posibilidades de negocios y contribuye a la diversificación de la fábrica.

Entre las marcas que pueden ser abastecidas desde la planta se encuentra Puma, de acuerdo con la información presentada.

La posibilidad de atender diferentes demandas productivas se integra con el objetivo de la empresa de ampliar su presencia en Catamarca y aprovechar la infraestructura existente para desarrollar nuevas oportunidades industriales. En este sentido, la reconversión proyectada se apoya en capacidades que ya están presentes en la planta y que ahora buscan ser potenciadas mediante nuevas tecnologías y una orientación productiva renovada.

Más de 60 trabajadores

Actualmente, Longvie emplea a más de 60 trabajadores en su planta de Catamarca. El nuevo proceso de reconversión apunta a consolidar y ampliar la capacidad productiva instalada, en una etapa en la que la compañía proyecta darle un nuevo impulso a las actividades desarrolladas en El Pantanillo.

La continuidad de la actividad industrial y la ampliación de las capacidades existentes forman parte del proceso que fue presentado durante el encuentro mantenido entre el gobernador Raúl Jalil y Eduardo Zimmermann.

El acompañamiento del Gobierno provincial

Desde el Gobierno de Catamarca destacaron que se acompaña el proceso de reconversión encarado por Longvie mediante programas de fortalecimiento y apoyo logístico.

El objetivo planteado desde la Provincia es sostener la actividad industrial y generar condiciones que permitan avanzar con nuevas inversiones. El acompañamiento oficial se suma así al proceso que desarrolla la empresa para reconvertir y ampliar su planta, con la intención de consolidar la producción existente y generar nuevas posibilidades a partir de la incorporación de tecnología.

La participación de funcionarios vinculados con el desarrollo productivo, la hacienda y obra pública y la industria, junto con la presencia del presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Carlos Muia, acompañó la presentación de los planes de la compañía.

El encuentro en Casa de Gobierno permitió poner en común los objetivos de la empresa y las herramientas de acompañamiento previstas desde el ámbito provincial.