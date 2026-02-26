El Senado ya debate la Ley de Glaciares y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Senado inició pasadas las 11:10 una sesión clave en la que el oficialismo buscará avanzar con dos iniciativas de alto impacto político y económico: la ratificación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur y la reforma de la Ley de Glaciares.

La bancada de La Libertad Avanza logró reunir el quórum necesario gracias al respaldo de bloques aliados, lo que permitió dar comienzo al debate en el recinto. Desde la Casa Rosada sostienen que cuentan con los votos para aprobar ambas propuestas, aunque admiten que el escenario es ajustado y que cada respaldo resulta determinante.

La sesión, que comenzó poco después de las 11:10, concentra la atención política por el alcance estratégico de los proyectos en discusión y por las implicancias que podrían tener tanto en el plano comercial como en el esquema de regulación ambiental vigente.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: carrera por la ratificación

El acuerdo birregional entre el Mercosur y la Unión Europea estaba previsto originalmente para tratarse el viernes en la Cámara alta, junto con el régimen penal juvenil y el proyecto de reforma laboral. Sin embargo, el Gobierno decidió adelantar los tiempos.

La decisión se explica por un movimiento paralelo en el plano regional: el Parlamento de Uruguay aceleró el proceso de ratificación del convenio comercial y podría aprobarlo en las próximas horas. Ante ese escenario, el Gobierno de Javier Milei busca que Argentina sea el primer socio en dar el visto bueno formal al tratado.

Según la evaluación oficial, convertirse en el primer país en ratificar el acuerdo podría traducirse en ventajas y beneficios diferenciales, en un contexto donde varios socios compiten por los mismos mercados de bienes. La estrategia apunta a posicionar al país con prioridad dentro del nuevo esquema comercial.

En cuanto al respaldo parlamentario, los votos para la aprobación estarían asegurados. Se estima que el interbloque peronista que conduce José Mayans votará dividido, replicando el escenario que se registró la semana anterior en la Cámara de Diputados.

Reforma de la Ley de Glaciares: tensiones internas

El segundo eje del debate es la reforma de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial. El oficialismo llega al recinto confiado en dar la discusión, pero a última hora surgió un obstáculo: el radicalismo presentó un proyecto alternativo impulsado por senadores de la UCR.

La propuesta alternativa no otorga tanto poder a las provincias en la determinación de las zonas protegidas, lo que introduce una diferencia sustancial respecto del texto que impulsa el oficialismo.

La aprobación de esta reforma constituye un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas. El objetivo es avanzar hacia una normativa considerada más dinámica y menos rígida que la vigente, con la intención de destrabar y multiplicar inversiones en minería e hidrocarburos.

En el peronismo, que mayoritariamente se inclinaría por el rechazo, el panorama tampoco es lineal. Existen interrogantes sobre la postura que podrían adoptar ex gobernadores de provincias mineras, como Lucía Corpacci y Sergio Uñac, lo que abre la posibilidad de fugas dentro del bloque opositor.

Un escenario de números ajustados

Desde el oficialismo reconocen que el margen es estrecho. Aunque la Casa Rosada confía en reunir los apoyos necesarios, el resultado dependerá de alineamientos internos y eventuales divisiones dentro de los bloques opositores.

La sesión concentra tres ejes principales:

Ratificación del Acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Reforma a la Ley 26.639 de Glaciares.

Tratamiento del pliego del ex diputado nacional Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.

El debate en la Cámara alta se desarrolla bajo un clima de alta expectativa política, en el que cada voto cuenta y donde la definición de las iniciativas podría marcar un punto de inflexión tanto en la política comercial exterior como en el marco regulatorio ambiental del país.

Con el quórum ya garantizado y la sesión en marcha, el Senado se convierte en el escenario central de una jornada legislativa que combina estrategia internacional, compromisos con gobernadores y tensiones internas en los principales bloques parlamentarios.