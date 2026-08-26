El SOEM de Valle Viejo convoca a una asamblea y profundiza el conflicto salarial

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Valle Viejo (SOEM) convocó a una asamblea extraordinaria para este miércoles a las 12:30, con el objetivo de definir los pasos a seguir frente a la falta de acuerdo con el municipio en el marco del conflicto salarial.

La convocatoria se produce luego de que las negociaciones no permitieran alcanzar una respuesta que satisfaga el reclamo planteado por los trabajadores municipales. Desde la organización sindical remarcaron que, pese a la tensión existente, no se inició de inmediato un paro de actividades, debido a lo establecido en el acta que había sido firmada durante las paritarias.

De esta manera, la asamblea será el ámbito en el que los trabajadores deberán analizar la situación y determinar cómo continuará el reclamo frente a la falta de avances.

El eje central del conflicto se encuentra en la recomposición salarial solicitada por el sindicato y en la respuesta recibida por parte del municipio, aunque el SOEM también incorporó a sus cuestionamientos la situación relacionada con la cobertura de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

El reclamo por una recomposición de $20.000

Uno de los principales puntos planteados por el gremio está relacionado con el pedido de una recomposición salarial de $20.000. Desde el SOEM calificaron como una "burla" la respuesta recibida por parte del municipio y cuestionaron duramente la diferencia entre el monto solicitado y la propuesta realizada durante las negociaciones.

"Frente a nuestro pedido legítimo y justo de $20.000 de recomposición salarial, la respuesta del Municipio fue una oferta miserable de $2.000. Una falta de respeto absoluto a nuestras familias", expresó la entidad gremial. La diferencia entre ambas cifras se convirtió así en uno de los principales motivos de malestar expresados por el sindicato. Para el SOEM, los $2.000 ofrecidos por el municipio no representan una respuesta adecuada frente al pedido formulado en la mesa de negociación.

El gremio sostiene que la recomposición salarial reclamada constituye un pedido legítimo y justo de los trabajadores municipales, mientras que considera insuficiente la propuesta recibida. La discusión salarial, de este modo, se mantiene abierta y será uno de los temas centrales que deberán abordar los trabajadores durante la asamblea extraordinaria convocada para este miércoles.

Una fuerte denuncia por la cobertura de ART

Además del reclamo salarial, el SOEM incorporó una denuncia vinculada con la cobertura de ART de los trabajadores municipales. La organización sindical cuestionó que, durante el período de conciliación, la patronal hubiera asegurado que la cobertura se encontraba vigente y al día.

"Nos mintieron en la cara con la ART: En plena conciliación, la patronal aseguró tener la cobertura de ART al día. Hoy está plenamente demostrado que mintieron", sostuvo el sindicato. En el mismo planteo, la entidad gremial afirmó que esta situación dejó al personal municipal desprotegido y cuestionó las consecuencias que, según su posición, implica la falta de cobertura.

"Jugaron con la salud, la seguridad y la vida de cada trabajador municipal dejando al personal desprotegido", agrega el texto difundido por el SOEM.

La denuncia sobre la ART suma así un segundo eje al conflicto que mantiene enfrentados al sindicato y al municipio. Mientras la recomposición salarial concentra el reclamo económico de los trabajadores, la situación de la cobertura laboral aparece como un cuestionamiento relacionado directamente con las condiciones de seguridad y protección del personal.

El gremio considera agotada la instancia de diálogo

Desde el SOEM señalaron que, con la situación de la ART y la propuesta salarial sobre la mesa, la instancia de diálogo quedó agotada. "Con la verdad sobre la mesa, sin cobertura de ART y con una oferta salarial insultante, el diálogo sin respuestas reales se agotó", sostuvo la organización sindical.

El gremio considera que la falta de respuestas concretas en ambos puntos impide avanzar en una solución dentro del esquema de negociación que se venía desarrollando.

Sin embargo, la organización recordó que el inicio de un paro no se produjo de manera inmediata debido a lo establecido en el acta firmada en las paritarias. Por ese motivo, la convocatoria a la asamblea extraordinaria aparece como el paso previo para definir formalmente cómo continuará el conflicto. La reunión de los trabajadores permitirá analizar el escenario y establecer las próximas medidas ante la falta de acuerdo.

"El paro total y la lucha"

En su pronunciamiento, el SOEM dejó planteada una postura contundente respecto del camino que considera necesario seguir frente a la situación.

"Es el momento de ratificar en la calle y en cada lugar de trabajo lo que votamos: el paro total y la lucha", remarcó la entidad gremial.

La frase refleja la posición adoptada por el sindicato frente a lo que considera una falta de respuestas reales por parte del municipio. El reclamo combina, de este modo, la exigencia de una recomposición salarial de $20.000, el rechazo a la oferta de $2.000 y la denuncia sobre la falta de cobertura de ART.