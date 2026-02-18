Es oficial: El Ejecutivo prorroga las Sesiones Extraordinarias hasta el 28 de febrero

En una maniobra que busca consolidar la agenda legislativa antes del inicio del año parlamentario regular, el Gobierno nacional ha oficializado este miércoles la prórroga de las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. La medida, que extiende el trabajo de los legisladores hasta el próximo 28 de febrero, responde a la necesidad del Poder Ejecutivo de dar tratamiento a iniciativas de alto impacto institucional y social que aún se encuentran en la mesa de debate.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 103/2026, publicado en las primeras horas de hoy en el Boletín Oficial. El documento, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, lleva las firmas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial, Manuel Adorni. Con esta rúbrica, el oficialismo estira los plazos de un período que originalmente había sido convocado mediante el Decreto N° 24 del 18 de enero de 2026, asegurando así que la actividad en el Palacio Legislativo no cese durante el resto del mes.

El sustento constitucional de la medida

Para dar validez jurídica a esta extensión, el Ejecutivo se ha amparado en las facultades que la ley fundamental le otorga al Presidente de la Nación. El texto del decreto hace referencia explícita a los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional. Estas normativas son las que habilitan al Poder Ejecutivo tanto a convocar a sesiones extraordinarias como a ampliar el calendario legislativo fuera de los períodos ordinarios cuando el interés público así lo requiera.

La redacción del escrito es taxativa al respecto: "Prorróganse las Sesiones Extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, convocadas por Decreto N° 24 de fecha 18 de enero de 2026, hasta el 28 de febrero de 2026″. De esta manera, se garantiza que las cámaras de Diputados y Senadores cuenten con el marco legal necesario para sesionar y dictaminar sobre los proyectos enviados por la Casa Rosada hasta el último día previo a la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo.

Educación y salarios

Uno de los puntos más destacados de la prórroga no es solo el tiempo adicional otorgado, sino la ampliación de los temas a tratar. El Gobierno ha decidido incluir una pieza legislativa de suma relevancia para el sector educativo, que se sumará a las discusiones iniciadas a partir del 2 de febrero de 2026.

Se trata del Proyecto de Reforma de la Ley N° 27.795, el cual aborda dos frentes críticos para la administración pública y la comunidad educativa:

Financiamiento de la Educación Universitaria: Un esquema que busca revisar y actualizar los fondos destinados a las casas de altos estudios en todo el país.

Recomposición del Salario Docente: Un punto de vital importancia que el Ejecutivo enviará próximamente al Congreso para su tratamiento inmediato.

Cronograma de trabajo legislativo

Con la entrada en vigencia del Decreto 103/2026, el panorama parlamentario para el cierre de febrero queda configurado bajo una presión de tiempo considerable. La inclusión del financiamiento universitario y la recomposición salarial docente obliga a las comisiones pertinentes a agilizar los debates para llegar al recinto antes del plazo fatal del 28 de febrero.

En resumen, los datos técnicos de esta prórroga establecen:

Normativa de origen: Decreto N° 24 (18 de enero de 2026).

Normativa de prórroga: Decreto 103/2026 (publicado este miércoles).

Nueva fecha límite: 28 de febrero de 2026.

Firmantes: Javier Milei (Presidente) y Manuel Adorni (Vocero).

Esta extensión legislativa subraya la intención del Ejecutivo de agotar todas las instancias institucionales para avanzar con su paquete de reformas, poniendo ahora el foco en la estabilidad presupuestaria de las universidades y la situación salarial de los trabajadores de la educación antes de la inauguración del período ordinario.