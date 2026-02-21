Escuela N° 274: refacción integral en marcha

La educación se posiciona como el eje central de la agenda pública en la localidad de Alijilán. Recientemente, el intendente Raul Barot llevó a cabo una supervisión directa de los trabajos de refacción integral y mantenimiento que se desarrollan en la Escuela N° 274. Esta intervención representa un avance significativo en la mejora de las condiciones edilicias para la comunidad educativa local.

El proyecto se destaca por su carácter interinstitucional, evidenciando una coordinación técnica y administrativa entre:

La Intendencia de Raul Barot .

. El Ministerio de Hacienda y Obras Civiles de la Provincia.

de la Provincia. El Ministerio de Educación de la Provincia.

La inversión se traduce en la creación de espacios seguros, modernos y adecuados para el desarrollo pedagógico de niños, niñas y jóvenes. Según se detalló durante la recorrida, estas acciones buscan consolidar un entorno que favorezca el crecimiento integral de los alumnos.

Al respecto, el jefe comunal Raul Barot subrayó:

"Vamos a seguir trabajando para asegurar una educación de calidad para todos los estudiantes de nuestra jurisdicción".

Con las obras avanzando a pleno, la intervención en la Escuela N° 274 reafirma la prioridad de invertir en el bienestar de la comunidad escolar como motor de progreso.