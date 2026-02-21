Milei visitará a uno de los gobernadores que más lo ayudó para aprobar la reforma laboral

El próximo 19 de marzo, luego de participar en Argentina Week en Manhattan, el presidente Javier Milei tiene previsto desembarcar en la provincia de Tucumán como parte de su Tour de la Gratitud. Esta visita se produce luego de que los diputados de Independencia Gladys Medina y Elia Fernández, vinculadas al gobernador Osvaldo Jaldo, votaran a favor de la reforma laboral, lo que abre un nuevo escenario político en la región.

Según fuentes oficiales, esta fecha representa un nuevo capítulo de la gira federal que el mandatario lleva adelante con el objetivo de agradecer a sus votantes el resultado de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. El equipo de logística y comunicación de La Libertad Avanza ya se encuentra ultimando los detalles para que Milei pueda replicar en Tucumán el esquema de presentaciones públicas que lo ha caracterizado en otros territorios.

La organización del evento confirma que el 19 de marzo es la fecha establecida, aunque se deja abierta la posibilidad de modificaciones de último momento. Desde el oficialismo aclaran: "Está todo en marcha", aunque reconocen que algún hecho puntual podría generar una suspensión de la actividad. En este contexto, se confirmó que el gobernador Jaldo no participará de la jornada.

Una estrategia de cercanía con el votante

El presidente Milei pretende acercarse a la militancia con megáfono en mano, replicando un estilo de contacto directo que ha sido característico de su campaña. Este tipo de actividades en territorio peronista se mantuvo durante la campaña electoral y, tras el triunfo de su espacio político, se repitió en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires.

En los pasillos de Casa Rosada, durante diciembre, se daba por hecho que el economista continuaría con un formato de "campaña permanente", consolidando el Tour de la Gratitud. Estas presentaciones se realizan siempre acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y por funcionarios de su confianza.

El recorrido busca transmitir un mensaje de proximidad y continuidad política, reforzando la narrativa de que el presidente mantiene contacto directo con los votantes en cada región del país.

Últimas etapas y declaraciones del presidente

La última fecha del tour se realizó el 26 de enero en Mar del Plata, ciudad bonaerense donde Milei agradeció explícitamente el respaldo electoral que recibió en el principal distrito de la provincia de Buenos Aires. Durante esa ocasión, el presidente vinculó el apoyo local con la continuidad de su proyecto político: "Quiero darles las gracias, porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos y fue en base a la reconstrucción".

En aquel acto, Milei también destacó los avances legislativos de su gestión:

Aprobación del Presupuesto con déficit cero

Definición del déficit cero como política de Estado

Eliminación de lo que llamó crisis provocadas por los políticos chorros

Estas declaraciones subrayan la intención del mandatario de consolidar su imagen como un líder que cumple las promesas de campaña y mantiene un estilo directo de comunicación con la ciudadanía.

Un Tour con agenda federal

El Tour de la Gratitud se ha convertido en una herramienta clave de la administración Milei para consolidar la presencia de su espacio político en provincias tradicionalmente dominadas por otros partidos. Tucumán, tras la votación de Medina y Fernández, se suma a las escalas donde el presidente busca fortalecer vínculos con los votantes, reafirmando su estrategia de contacto cercano y visibilidad constante.

La gira refleja la intención de mantener una presencia constante en el territorio, replicando un formato de campaña más allá del calendario electoral, y demostrando que el estilo de comunicación directa y personal que caracteriza a Milei sigue siendo una prioridad para su equipo de gobierno. La provincia del norte será, de confirmarse la fecha, el próximo escenario de esta dinámica federal.