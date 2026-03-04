Estrategia judicial: "Chiqui" Tapia renueva su defensa y logra postergar su indagatoria por millonaria deuda

En las oficinas de la calle Viamonte se respira un clima de máxima tensión judicial. Claudio "Chiqui" Tapia, el hombre que rinde cuentas sobre los destinos del fútbol argentino, ha logrado ganar tiempo en los tribunales mediante una maniobra técnica que redefine su estrategia de defensa. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) consiguió desplazar su declaración indagatoria, que originalmente estaba pautada para esta semana, tras formalizar un cambio en su cuerpo de abogados.

El factor tiempo y el cambio de representación

La cita judicial, que representaba uno de los momentos más delicados en la gestión de Tapia, estaba prevista para este jueves. Sin embargo, la presentación de nuevos representantes legales obligó a la justicia a otorgar un plazo adicional para que la defensa tome contacto con el expediente.

Consecuentemente, la audiencia se ha reprogramado para el próximo 12 de marzo. Esta decisión fue tomada por el Juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, quien lidera la investigación sobre presuntas irregularidades financieras en la matriz del fútbol local. El cambio de abogados no solo posterga el careo con el magistrado, sino que sugiere una reconfiguración en la narrativa legal que el dirigente llevará a los tribunales.

Los detalles de la denuncia: Una cifra récord

La causa que hoy pone bajo la lupa a la máxima autoridad de la AFA no es menor. Se trata de un expediente por supuesta retención indebida de aportes, una figura penal que afecta directamente la transparencia en el manejo de los fondos de la seguridad social y tributaria.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que ha tomado un rol protagónico en la causa al actuar como querellante. Según el cuerpo de la denuncia, la institución deportiva habría omitido ingresar al fisco los tributos correspondientes a sus trabajadores dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

Los puntos críticos del informe de ARCA detallan:

Monto involucrado: Una suma que supera los 19.000 millones de pesos .

Una suma que supera los . Período bajo investigación: Las irregularidades detectadas comprenden obligaciones que debían ser depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 .

Las irregularidades detectadas comprenden obligaciones que debían ser depositadas entre . Tipificación: Retención de tributos y aportes de la seguridad social sin el debido ingreso al erario público.

El impacto en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico

La situación procesal de Tapia se enmarca en un contexto donde el control sobre las entidades civiles sin fines de lucro se ha vuelto sumamente riguroso. El Juez Amarante deberá determinar si existió una voluntad deliberada de retener estos montos millonarios o si hubo una falla administrativa de escala sistémica.

La magnitud de la cifra, que alcanza los $19.000 millones, coloca a esta causa como una de las más relevantes en el fuero penal económico actual. La AFA, bajo la conducción de Tapia, enfrenta ahora el desafío de justificar por qué ese flujo de dinero, destinado originalmente a los aportes de los trabajadores y al fisco, no llegó a las arcas estatales en el tiempo y forma que dicta la ley.

El próximo 12 de marzo será una fecha clave para el futuro del dirigente. La declaración indagatoria es el acto de defensa por excelencia, pero también el momento donde el imputado debe confrontar las pruebas acumuladas por el organismo recaudador. Hasta entonces, la nueva defensa técnica de Tapia trabajará a contrarreloj para desarticular los argumentos de ARCA en un expediente que promete seguir escalando en la agenda pública.