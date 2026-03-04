Carlos Presti se reúne con el jefe de Guerra de Trump por el conflicto con Irán

En un movimiento que profundiza el posicionamiento geopolítico de la Argentina, el ministro de Defensa, Carlos Presti, emprendió un viaje oficial a la ciudad de Washington. El objetivo central de esta misión es mantener un encuentro de alto nivel con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Esta reunión se produce en un contexto internacional de extrema sensibilidad, marcado por la ofensiva conjunta que llevan adelante las administraciones de Washington e Israel contra Irán, lo que sitúa a la delegación argentina en el epicentro de las decisiones de seguridad global y defensa estratégica en un momento de reconfiguración de alianzas de poder.

Cumbre de seguridad hemisférica y agenda regional

Más allá de la reunión bilateral con Hegseth, la actividad del ministro Presti se enmarca en la participación de una cumbre de seguridad hemisférica. Este foro ha sido convocado específicamente por la administración de Donald Trump y tiene como propósito fundamental reunir a delegaciones de aproximadamente quince países. El encuentro busca analizar de manera integral los desafíos regionales y, sobre todo, fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de defensa entre las naciones participantes, consolidando un frente común ante las inestabilidades del continente.

En la Casa Rosada han sido enfáticos al señalar que esta presencia oficial no es un hecho aislado, sino que forma parte del alineamiento internacional impulsado por el presidente Javier Milei con la Casa Blanca. La agenda de trabajo propuesta para esta cumbre es ambiciosa y abarca el abordaje de diversas amenazas transnacionales que afectan la estabilidad del continente. Entre los puntos centrales se destacan la lucha coordinada contra el narcotráfico, el combate al crimen organizado mediante el intercambio de inteligencia estratégica y el control estricto sobre el tráfico ilegal de armas. Se prevé que, como corolario de estas jornadas de debate y análisis, las naciones participantes procedan a la firma de una declaración conjunta al cierre del encuentro.

Relevamiento interno y capacidad operativa de las Fuerzas Armadas

Mientras el ministro Presti desarrolla su agenda en el exterior, el Ministerio de Defensa ha iniciado un proceso de auditoría y diagnóstico puertas adentro. En paralelo a las gestiones diplomáticas en el norte, se ha solicitado un relevamiento interno exhaustivo para actualizar la información sobre la capacidad operativa actual de las instituciones militares del país. Para llevar a cabo esta tarea, se ha requerido al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea informes detallados que den cuenta de su situación actual en términos de equipamiento, infraestructura logística y nivel de alistamiento de sus unidades.

Este diagnóstico resulta clave en un momento donde el país busca estrechar lazos de cooperación técnica y militar con la administración de Donald Trump, permitiendo identificar las necesidades reales del instrumento militar argentino. La actualización de estos informes operativos permitirá al Ministerio contar con una base de datos fidedigna sobre el estado del material bélico y tecnológico disponible, así como la capacidad de despliegue y suministro en el territorio nacional, elementos esenciales para cualquier acuerdo de cooperación internacional que se derive de la cumbre en Washington.

El contexto de la tensión global y bilateral

El viaje de Carlos Presti se da en un escenario global de alta tensión en Medio Oriente, donde el conflicto con Irán ha reconfigurado las prioridades de seguridad de las potencias occidentales. En medio de esta creciente agenda bilateral entre Buenos Aires y Washington, la Argentina busca consolidar su rol como socio estratégico bajo el ala de la potencia del norte. El alineamiento impulsado por la gestión de Milei encuentra en esta cumbre de quince países el espacio para formalizar una cooperación en defensa que responda a la realidad de un mundo en conflicto, marcando un hito en la política exterior del país hacia el Hemisferio Norte y estableciendo un nuevo estándar en la relación bilateral con los Estados Unidos.