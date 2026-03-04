El Gobierno volvió a intervenir OSPRERA por 180 días tras un fallo clave de la Cámara Federal

En un nuevo capítulo de la prolongada disputa por el control de una de las prestadoras de salud más relevantes del ámbito gremial, el Gobierno nacional formalizó una nueva intervención por un plazo de 180 días sobre la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). La medida, que marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el sindicalismo agrario, se consolidó tras un revés judicial que desplazó nuevamente a la conducción vinculada a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). La decisión administrativa se plasmó mediante el decreto 127/2026, publicado recientemente en el Boletín Oficial, instrumento por el cual el Poder Ejecutivo designó al doctor César Augusto Lococo como el nuevo administrador provisorio de la entidad.

El laberinto judicial: de Casanello a la Sala II

El camino hacia esta nueva intervención estuvo marcado por resoluciones contrapuestas en los tribunales federales, reflejando la complejidad de la causa. Originalmente, el juez federal Sebastián Casanello había dictaminado la devolución del control de la entidad a sus autoridades gremiales, interrumpiendo un proceso previo de fiscalización estatal. Sin embargo, este escenario fue revertido de manera contundente por la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal. El pasado 19 de febrero, la Cámara Federal resolvió revocar el fallo de primera instancia, ordenando el "inmediato restablecimiento" de la intervención. Esta resolución de los camaristas dejó sin efecto el retorno de las autoridades originales y habilitó al Ejecutivo a retomar las riendas administrativas, argumentando la necesidad de proteger el patrimonio de la obra social mientras se esclarecen los hechos denunciados en el expediente principal.

UATRE y el foco en la administración fraudulenta

La entidad prestadora de salud está estrechamente ligada a la estructura de la UATRE, el gremio conducido por el secretario general José Voytenco. La intervención dispuesta por el Gobierno no es una medida aislada, sino que se inscribe en un proceso judicial abierto por graves acusaciones que pesan sobre la conducción del sindicato y la obra social. Las denuncias que originaron el expediente señalan una presunta administración fraudulenta, sumada a la detección de posibles irregularidades en contrataciones y un manejo de fondos que ha despertado la sospecha de los organismos de control. Con la entrada en vigencia del nuevo decreto, el Ejecutivo retoma el control por un periodo de seis meses, estableciendo un marco temporal que busca brindar estabilidad al proceso de auditoría y asegurar la correcta asignación de los recursos destinados a la salud de los trabajadores.

Un escenario de tensión política y gremial

Con la designación de César Augusto Lococo, el Ejecutivo no solo busca garantizar la continuidad de las prestaciones para miles de trabajadores rurales y estibadores en todo el país, sino también profundizar el análisis sobre el manejo de fondos que está bajo la lupa de la justicia. La medida retoma el control administrativo en un momento donde la relación entre la Casa Rosada y la cúpula sindical encabezada por José Voytenco atraviesa su momento de mayor fricción. La resolución de la Cámara Federal subraya que la medida de intervención debe ser de cumplimiento inmediato para evitar perjuicios mayores, lo que coloca a la nueva administración provisoria en una posición de urgencia operativa.

El desenlace de estos 180 días será determinante para el futuro institucional de OSPRERA y para el equilibrio de poder dentro de las organizaciones gremiales del sector agropecuario. Mientras la causa penal por presuntas irregularidades sigue su curso en los tribunales de Comodoro Py, la administración de Lococo tendrá la compleja misión de transparentar las cuentas y revisar los contratos vigentes. Esta resolución deja en claro que el Ejecutivo no está dispuesto a ceder en la fiscalización de las cajas sindicales cuando existen sospechas fundadas de malversación, manteniendo el conflicto en un estado de alta tensión política y legal que promete sumar nuevos episodios en el corto plazo.